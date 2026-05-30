Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 21 Mayıs’taki “mutlak butlan” kararıyla yeniden göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramlaşmak üzere parti binasına gitti. Kılıçdaroğlu, tartışmalı geçen 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi’ne gelmiş oldu. Kılıçdaroğlu'nu karanfillerle karşılayan vatandaşlar "halkın umudu Kılıçdaroğlu" şeklinde sloganlar attı.

ÇOK SAYIDA KORUMA EŞLİK ETTİ

Kılıçdaroğlu, parti binasına 06 CHP 01 plakalı sedan makam otomobili ile geldi. Kılıçdaroğlu'na çok sayıda koruma eşlik etti.

DİKKAT ÇEKEN AFİŞLER

CHP'de iki farklı bayramlaşma programı düzenlenirken Özel ve Kılıçdaroğlu cephesindeki afişler dikkat çekti. Kılıçdaroğlu kurmayları 'Yalnız değilsin, seninleyiz kahraman Kemal' sloganı ile vatandaşlara çağrıda bulundu.

Özgür Özel destekçileri ise Özel'in TBMM'ye yürüdüğü sırada yağmurda ıslandığı ana ait fotoğraf ile afiş paylaştı.