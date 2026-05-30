Şampiyonlar Ligi'nde dev final! İlk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde Fransa ekibi PSG ile İngilitere ekibi Arsenal karşı karşıya gelecek. İşte dev maçın ilk 11'leri...

  • UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu finali PSG ile Arsenal arasında Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
  • Maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.
  • Karşılaşma TSİ 19.00'da TRT 1 ve Tabii platformunda canlı yayınlanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en büyük maçı bu akşam oynanacak. Fransa temsilcisi PSG ile İngiliz devi Arsenal, Budapeşte'deki Puskas Arena'da Avrupa'nın en büyüğü olmak için karşı karşıya gelecek.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ BELLİ OLUYOR

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bu akşam belli olacak. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunun finaline ev sahipliği yapacak. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Dev mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sandro Scharer olacak. VAR odasında Bastian Dankert görev yaparken, yardımcı VAR hakemleri Robert Schröder ve Carlos del Cerro Grande olacak.

MAÇ SAATİ VE YAYIN BİLGİSİ

PSG ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finali TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

PSG XI: Safonov, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Arsenal XI: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz.

