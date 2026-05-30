Ederson 31 numarayı bırakıyor

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Ederson'un, bu sezon kalesinde gördüğü talihsiz gollerin ardından yıllardır taşıdığı 31 numaralı formaya veda etmeyi düşündüğü öne sürüldü. Brezilyalı file bekçisinin yeni sezonda farklı bir numarayla sahaya çıkabileceği iddia edildi.

31 NUMARAYA VEDA EDEBİLİR

ŞANSSIZ GOLLER ETKİLİ OLDU

İddiaya göre Brezilyalı kaleci, geride kalan sezonda yediği bazı talihsiz gollerin ardından forma numarası konusunda değişiklik yapma fikrine sıcak bakmaya başladı. Özellikle şanssız şekilde ağlarında gördüğü gollerin ardından Ederson'un yeni sezona farklı bir başlangıç yapmak istediği belirtildi.

YENİ NUMARA ARAYIŞINDA

Henüz kesin kararını vermediği belirtilen deneyimli kalecinin, yeni sezonda kullanabileceği forma numaraları üzerinde değerlendirme yaptığı ifade edildi. Kulüp cephesinden veya oyuncudan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kararın sezon öncesi netleşmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON HAZIRLIĞI

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları sürerken, Ederson'un olası forma numarası değişikliği de taraftarların ilgisini çekti. Yıldız kalecinin hangi numarayı tercih edeceği şimdiden merak konusu oldu.