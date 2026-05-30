Özel'den Anıtkabir yolunda Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt

Özgür Özel, Güvenpark'ta kendisine destek vermek için toplanan partililere hitap etti. Programın ardından beraberindeki kalabalıkla Anıtkabir’e yürüyüşe geçen Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız” sözlerine de yanıt verdi.

Özgür Özel, Güvenpark’taki Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programında alanda toplanan kalabalığa seslenen Özgür Özel, kapanışta on binlerce partiliyle birlikte Anıtkabir’e doğru yürüyüş başlattı. Yürüyüş sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de yanıt verdi. 

"ÖNCE BİR TARAFSIZ YARGI LAZIM"

Kılıçdaroğlu'nun “Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız” sözlerine yanıt veren Özel, "AK Parti yargısına güvenerek ve AK Parti ile pazarlık yaparak bir sonuç alınabileceğini düşünenler, bütün arkadaşlarımıza çok büyük haksızlık yapıyorlar. Kimin masum, kimin masum olmadığını bilmek için iki şey lazım: Önce bir tarafsız yargı lazım, bir de masumiyet karinesine inanmak lazım. Senin arkadaşın, seni destekleyen birisine 'hırsız' denince sahip çıkmak; desteklemeyen birisine 'hırsız” denince o iftirayı paylaşmak bir genel başkana yakışmaz" dedi. 

"EVLADINA HIRSIZ DENDİĞİNDE..."

Açıklamasının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Özel, "Genel Başkan, Atatürk’ün koltuğundadır. Bu partinin baba ocağının genel başkanlık koltuğundadır ve bir baba gibi, evladına hırsız dendiğinde 'Yapmaz benim evladım' der. 'Benim evlatlarımın bunu yapacağına inanmıyorum' der. Masumiyet karinesine inanmadan, TGRT’nin 'Hırsız' dediğine 'Hırsız' diyerek, A Haber’in 'Yolsuz' dediğine 'Yolsuz' diyerek bu partide yol alınmaz" şeklinde konuştu. 

