Haberler

Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da iki ayrı CHP mitingi yapıldı. Mutlak butlan kararı ile Genel Başkanlığa dönen Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de partililere seslenirken Özgür Özel ise Güvenpark'ta miting yaptı. İki buluşmaya da çok sayıda vatandaş katıldı. Mitinglerden gelen görüntülere göre Özgür Özel'in düzenlediği buluşmada daha fazla kalabalığın toplandığı görüldü.

  • CHP'de aynı anda iki ayrı bayramlaşma etkinliği düzenlendi: Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özgür Özel Güvenpark'ta konuştu.
  • Özgür Özel'in Güvenpark'taki mitingine katılım, Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez önündeki toplantısından daha yüksekti.
  • Kılıçdaroğlu, 'masum belediye başkanlarını kurtaracağını ve kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağını' söyledi; Özgür Özel ise kurultay tarihinin ilan edilmesini istedi.

CHP'de iki bayramlaşma aynı anda gerçekleşti. Genel Merkez'deki buluşmada "Hesap soracağım sonra tertemiz bir kurultay yapacağız." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız, kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağız." ifadelerini kullandı. Ankara İl Başkanlığı'nda konuşan Özgür Özel ise kurultay tarihinin ilan edilmesini istedi.

GÖZLER MEYDANLARDAKİ KALABALIĞA ÇEVRİLDİ

Programlar öncesinde kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında iki alandaki katılım oranı geldi. Ankara'dan gelen görüntülerde her iki noktada da yoğun kalabalıklar dikkat çekerken, Güvenpark'taki katılımın daha yüksek olduğu yorumları yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'deki buluşmasından görüntüler

Özgür Özel'in çağrısıyla Güvenpark'ta toplanan kalabalığın CHP Genel Merkezi önündeki katılımdan daha fazla olduğu görüldü. Haberde, Genel Merkez önünde yer yer boşlukların dikkat çektiği, Güvenpark'ın ise büyük ölçüde dolduğu aktarıldı.

Özgür Özel'in Güvenpark'taki mitinginden görüntüler

KILIÇDAROĞLU PARTİLİLERE SESLENDİ

Yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra yeniden CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, partililer tarafından karanfillerle karşılandı. Genel Merkez önünde toplanan partililere hitap eden Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları yakından takip edildi.

Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'deki buluşmasından görüntüler

ÖZGÜR ÖZEL GÜVENPARK'TA SAHAYA ÇIKTI

Özgür Özel ise Ankara'nın simge noktalarından Güvenpark'ta partililer ve vatandaşlarla buluştu. Alanda toplanan kalabalık nedeniyle meydanda yoğunluk oluşurken, katılım görüntüleri sosyal medyada geniş yankı buldu. 

Özgür Özel'in Güvenpark'taki mitinginden görüntüler

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı

Malatya uçağında herkesin içinde tuvaletini yaptı
Profil fotoğrafını değiştiren Ersun Yanal'dan bir bomba paylaşım daha

Profil fotoğrafını değiştiren Ersun Yanal'dan bir bomba daha
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın
Sadettin Saran: Bir yere gitmiyorum

"Bir yere gitmiyorum" dedi
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber

Mourinho'dan Arda'ya kötü haber