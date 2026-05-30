Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüyor: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır

Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı'nda kendisine destek verenlere seslendi. Program bitiminde beraberindeki kalabalıkla Anıkabir'e yürümeye başlayan, Özel, "Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır" dedi.

  • CHP Genel Başkanlığı görevi iptal edilen Özgür Özel, Güvenpark'ta halkla bayramlaştıktan sonra on binlerce kişiyle Anıtkabir'e yürüdü.
  • Özgür Özel, yürüyüşü 'iktidar yürüyüşünün ilk adımı' olarak nitelendirdi.
  • Özgür Özel, derhal kurultay yapılmasını ve genel başkanın CHP üyeleri tarafından seçilmesini talep etti.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevi iptal edilen Özgür Özel bugün Güvenpark'ta halkla bayramlaştı. CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki alanda büyük bir kalabalık toplandı. Vatandaşlar, "Özgür Gelecek, Özgür Türkiye", "Özgür Başkan", "Hain Kemal" gibi sloganlar attı. 

ÖZGÜR ÖZEL, ON BİNLERCE KİŞİYLE ANITKABİR'E YÜRÜYOR

Burada halka seslenen Özgür Özel, konuşmasından sonra alandaki kalabalığı arkasına alarak Anıtkabir'e yürümeye başladı. Özel, "Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır" ifadesini kullandı. 

"BİZ KAYBETMEYE ALIŞMIŞ DEĞİL KAZANAN CHP'YİZ"

Özgür Özel yürüyüşten önce yaptığı konuşmada, "Bugün öfke sözleri değil umudu yükseltmenin, umut sözlerini söylemenin, iktidar yürüyüşü başlatmanın, iktidar diye haykırmanın günüdür. Paramız yok, bir binamız yok ama başkalarında olmayan bir şeyimiz var siz varsınız. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden bu yana ilk kez yenen partiyiz. Biz kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değil, seçilmiş CHP'yiz. Onlar yolun sonunda biz yolun başındayız." ifadelerini kullandı. 

"DERHAL KURULTAY İSTİYORUZ"

Kılıçdaroğlu ile mitinglerinin arasında 7 kilometre bulunan Özgür Özel buradan Kılıçdaroğlu'na seslendi. Özgür Özel, "Derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. CHP atama kabul etmez. Türkiye demokrasisinin teminatı bu partidir. Derhal kurultay istiyoruz. Genel başkanın kim olacağına 2 milyon CHP üyesi karar versin haydi. Oradan çıkan isimle kurultaya gidelim. CHP'de genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm söz eğer bu seçimde yüzde 85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım." diye konuştu. 

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSorun Suz Suz:

hayalle yaşayanın.... demiş Namık Kemal sonra hayalsizde yaşanmaz ki demiş

Haber YorumlarıRevolver:

Halk özgür özel in yanında diye zorunuza gidşyor dimi..

Haber YorumlarıBidüşün:

Bu ikisini gördükçe Rabbime şüktediyorum başımızda iyiki Erdoğan var

Haber YorumlarıRevolver:

Bütün kargaşayı çıkaran o zaten, ama halk görüyor

Haber Yorumlarısade vatandaş:

senin gibi banada aylık bağlayıp sgkmı ödeyen olsa ben daha çok şükrederim ama sahte enflasyon rakamıyla 7600 gün pirime verdikleri yirmibin lira yetmiyor

Haber YorumlarıHaber yorum:

Anıtkabir e yürüyünce ne oluyorr?

Haber YorumlarıUfuk BİR:

Çok şey oluyor anlarsan

Haber YorumlarıAhmet null:

samanlar savruluyor

Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Atasından yardım isteyecek herhalde. ...

Haber YorumlarıUfuk BİR:

Yardım istemeyecek sana nasıl anlatayım ki şimdi anlatsam anlar mısın zor gibi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

