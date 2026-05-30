Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüyor: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevi iptal edilen Özgür Özel bugün Güvenpark'ta halkla bayramlaştı. CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki alanda büyük bir kalabalık toplandı. Vatandaşlar, "Özgür Gelecek, Özgür Türkiye", "Özgür Başkan", "Hain Kemal" gibi sloganlar attı.

ÖZGÜR ÖZEL, ON BİNLERCE KİŞİYLE ANITKABİR'E YÜRÜYOR

Burada halka seslenen Özgür Özel, konuşmasından sonra alandaki kalabalığı arkasına alarak Anıtkabir'e yürümeye başladı. Özel, "Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır" ifadesini kullandı.

"BİZ KAYBETMEYE ALIŞMIŞ DEĞİL KAZANAN CHP'YİZ"

Özgür Özel yürüyüşten önce yaptığı konuşmada, "Bugün öfke sözleri değil umudu yükseltmenin, umut sözlerini söylemenin, iktidar yürüyüşü başlatmanın, iktidar diye haykırmanın günüdür. Paramız yok, bir binamız yok ama başkalarında olmayan bir şeyimiz var siz varsınız. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden bu yana ilk kez yenen partiyiz. Biz kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değil, seçilmiş CHP'yiz. Onlar yolun sonunda biz yolun başındayız." ifadelerini kullandı.

"DERHAL KURULTAY İSTİYORUZ"

Kılıçdaroğlu ile mitinglerinin arasında 7 kilometre bulunan Özgür Özel buradan Kılıçdaroğlu'na seslendi. Özgür Özel, "Derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. CHP atama kabul etmez. Türkiye demokrasisinin teminatı bu partidir. Derhal kurultay istiyoruz. Genel başkanın kim olacağına 2 milyon CHP üyesi karar versin haydi. Oradan çıkan isimle kurultaya gidelim. CHP'de genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm söz eğer bu seçimde yüzde 85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım." diye konuştu.