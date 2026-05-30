7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Çorum'da bir vatandaş, 7 ay önce ekspertiz yaptırarak sattığı otomobilin motor arızası vermesi üzerine yeni sahibinin ilginç talebiyle karşılaştı. "150 bin TL masraf var, yarısını öde" teklifini reddeden eski satıcı, alıcının "Yarın Çorum'a geleceğim, erkek göreyim karşımda" şeklindeki tehdit mesajlarıyla neye uğradığını şaşırdı.

İkinci el otomobil ticaretinde usulüne uygun yapılan satışların ardından aylar geçmesine rağmen satıcılardan para talep etme furyası sınır tanımıyor. Çorum’da yaşayan bir araç satıcısı, aylar önce devrini verdiği Peugeot marka otomobili için telefonuna gelen tehditvari mesajlarla neye uğradığını şaşırdı.

"150 BİN TL MASRAF VAR, YARI YARIYA YAPACAĞIZ"

Sosyal medyada paylaşılan WhatsApp ekran görüntülerine göre; aracı satın alan ve rehbere "Nihat Bey Pejo 2008" olarak kaydedilen kişi, eski sahibine mesaj atarak aracın motorunun yatak sardığını iddia etti. "Senin verdiğin Pejo 3 silindirmiş, motor yatak sardı usta 150 milyar (bin) masraf çıkardı, bunu nasıl yapacağız?" diyerek masrafın yarısını eski sahibinden talep etti.

"KENDİ USTANIZA BAKTIRDINIZ, MAHKEMEYE VERİN"

Aracı satalı neredeyse 7 ay olduğunu belirten eski sahibi ise zorla bir şey satmadığını ve alıcının aracı alırken kendi ustasına göstererek onay verdiğini hatırlattı. Ödeme yapmayı kesin bir dille reddeden eski satıcı, "7 ay önce sattığım araçtan beni sorumlu tutamazsınız. İstediğinizi yapabilirsiniz, mahkemeye verebilirsiniz" yanıtını verdi.

"ERKEK GÖREYİM KARŞIMDA"

Parayı alamayacağını anlayan alıcının mesajları ise adeta bir tehdit şovuna dönüştü. "Sen beni kandırdın" iddiasını sürdüren alıcı, teklifi reddedilince hukuki yollara başvurmak yerine üstü kapalı ve açık tehditler savurmaya başladı. Eski satıcıya mesaj atan öfkeli alıcı, "Babanın hayrına mı ödüyorsun, hele ödeme bakalım ne oluyor göreceksin. Senin karşında keriz yok. Yarın çıkarım Çorum’a geleceğim, erkek göreyim karşımda" ifadelerini kullanarak adeta gözdağı verdi.

Olgun Kızıltepe
