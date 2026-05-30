Haberler

Mekandan kovulan Ozan Güven'e Demet Akalın'dan destek geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy'de gittiği mekanda protesto edilen ve kadınlar tarafından "Failler dışarı" sloganları eşliğinde mekandan çıkarılan Ozan Güven'e Demet Akalın'dan destek geldi. Ünlü şarkıcı, olay anlarına ait videoya yaptığı yorumda, "Ne bu şimdi ya ne ayıp! Ozan'a helal olsun sakin kalmış" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ozan Güven'in Kadıköy'de gittiği bir mekanda protesto edilmesinin ardından Demet Akalın'dan destek mesajı geldi. Ünlü şarkıcının sosyal medyada yaptığı yorum kısa sürede gündem oldu.

MEKANDA PROTESTO EDİLMİŞTİ

Ozan Güven, Kadıköy'de bulunduğu bir mekanda bazı kadınların tepkisiyle karşılaştı. Mekanda bulunan grup, Güven'e yönelik "Failler dışarı" sloganları atmış, yaşananların ardından oyuncunun mekandan ayrıldığı öne sürüldü. Olay anlarına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ŞİDDET DAVASI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Yaşanan protestonun ardından Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında yıllardır devam eden şiddet davası yeniden gündeme geldi. Güven'in, Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet davasında kesinleşen 45 gün hapis cezası bulunuyor.

DEMET AKALIN'DAN OZAN GÜVEN'E DESTEK

Sosyal medyada yayılan videolardan birine yorum yapan Demet Akalın, Ozan Güven'e destek verdi.

Akalın paylaşımın altına, "Ne bu şimdi ya ne ayıp! Ozan'a helal olsun sakin kalmış!" yorumunu yazarak tepkisini dile getirdi.

Ünlü şarkıcının yorumu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve çok sayıda yorum aldı.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüyor: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır

Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kalabalıkla Anıtkabir'e yürüyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Derhal kurultay yapın, partiyi seçilmiş genel başkana kavuşturun

7 km uzaklıktan Kılıçdaroğlu'na seslendi! "Derhal" deyip çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi

Makam odasından ilk fotoğraf! Masadaki detaya dikkat
Profil fotoğrafını değiştiren Ersun Yanal'dan bir bomba paylaşım daha

Profil fotoğrafını değiştiren Ersun Yanal'dan bir bomba daha
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Sadettin Saran: Bir yere gitmiyorum

"Bir yere gitmiyorum" dedi
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber

Mourinho'dan Arda'ya kötü haber