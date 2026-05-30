Mekandan kovulan Ozan Güven'e Demet Akalın'dan destek geldi

Oyuncu Ozan Güven'in Kadıköy'de gittiği bir mekanda protesto edilmesinin ardından Demet Akalın'dan destek mesajı geldi. Ünlü şarkıcının sosyal medyada yaptığı yorum kısa sürede gündem oldu.

MEKANDA PROTESTO EDİLMİŞTİ

Ozan Güven, Kadıköy'de bulunduğu bir mekanda bazı kadınların tepkisiyle karşılaştı. Mekanda bulunan grup, Güven'e yönelik "Failler dışarı" sloganları atmış, yaşananların ardından oyuncunun mekandan ayrıldığı öne sürüldü. Olay anlarına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ŞİDDET DAVASI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Yaşanan protestonun ardından Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında yıllardır devam eden şiddet davası yeniden gündeme geldi. Güven'in, Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet davasında kesinleşen 45 gün hapis cezası bulunuyor.

DEMET AKALIN'DAN OZAN GÜVEN'E DESTEK

Sosyal medyada yayılan videolardan birine yorum yapan Demet Akalın, Ozan Güven'e destek verdi.

Akalın paylaşımın altına, "Ne bu şimdi ya ne ayıp! Ozan'a helal olsun sakin kalmış!" yorumunu yazarak tepkisini dile getirdi.

Ünlü şarkıcının yorumu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve çok sayıda yorum aldı.