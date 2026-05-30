Arjantinli futbolcu Nicolas Otamendi, River Plate'e transfer oldu

Arjantin ekibi River Plate, 38 yaşındaki tecrübeli stoper Nicolas Otamendi ile 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşme imzaladı. Avrupa kariyerinde Porto, Valencia, Manchester City ve Benfica formaları giyen Otamendi, 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın da önemli isimlerindendi.

Arjantin ekibi River Plate, 38 yaşındaki futbolcu Nicolas Otamendi'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Arjantinli stoper ile 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine ülkesinin Velez Sarsfield takımında başlayan Otamendi, 2010'da Porto'ya transfer olarak Avrupa'nın yolunu tuttu. Sırasıyla Valencia, Manchester City ve Benfica'da top koşturan deneyimli oyuncu, 2014'te kiralık olarak Atletico Mineiro'da da görev yaptı.

Yaklaşık 16 yıl süren Avrupa kariyerine 21 kupa sığdıran Nicolas Otamendi, uzun seneler formasını giydiği Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
