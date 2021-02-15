Spor Toto Sonuçları ne zaman açıklanır?

Türkiye'nin resmi Spor kurulu olan Spor Toto, Türkiye'de kadınlardan ve sanatçılardan sonra sporcular da Anayasa'da koruma altına alındı. Kurumun faaliyet alanı, yurt içinde ve yurt dışında yapılan her türlü spor müsabakası üzerine spora dayalı bahis ve şans oyunları oynatmaktır. Peki, Spor Toto sonuçları ne zaman açıklanır, para ne zaman yatar?

Spor Toto Süper Lig 25. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi beşinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 25. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Spor Toto Süper Lig 25. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi beşinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Spor Toto Sonuçları maçların bitiminden sonra açıklanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 25. hafta fikstürü ve maç sonuçları.

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

Spor Toto kaç para veriyor?

Spor Toto, bilen sayısına göre fiyat aralığı değişmektedir. Spor severler tarafından oynanılan Spor Toto 15 bilen, 14 bilen, 13 bilen ve 12 bilen olmak üzeri dört kategorisi vardır. Her bir hafta da bilen sayısına göre para miktarı da değişmektedir.

Spor Toto 12 bilen kaç para alır 2021?

Spor severler tarafından bağımlılık yapan Spor Toto, 12 bilen kişi sayısına göre fiyat değişimi yaşamaktadır. Bu hafta oynanan Spor Toto'da 12 bilen kişi sayısı 413315 adet 4,47 TL ikramiye kazandılar.

SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ





12.02.202119:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 2 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

13.02.202113:30 HES KABLO KAYSERİSPOR 0 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ

13.02.202116:00 TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 0 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

13.02.202119:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 1 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.

14.02.202113:30 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2 - 0 YUKATEL DENİZLİSPOR

14.02.202116:00 ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR

14.02.202116:00 GALATASARAY A.Ş. 2 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.

14.02.202116:00 GÖZTEPE A.Ş. 2 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

15.02.202116:00 GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ A.Ş.