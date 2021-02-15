Spor Toto Sonuçları ne zaman açıklanır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Spor Toto Sonuçları ne zaman açıklanır?

15.02.2021 21:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:59
Spor Toto Sonuçları ne zaman açıklanır?

Türkiye'nin resmi Spor kurulu olan Spor Toto, Türkiye'de kadınlardan ve sanatçılardan sonra sporcular da Anayasa'da koruma altına alındı. Kurumun faaliyet alanı, yurt içinde ve yurt dışında yapılan her türlü spor müsabakası üzerine spora dayalı bahis ve şans oyunları oynatmaktır. Peki, Spor Toto sonuçları ne zaman açıklanır, para ne zaman yatar?

Spor Toto Süper Lig 25. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi beşinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 25. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Spor Toto Süper Lig 25. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi beşinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Spor Toto Sonuçları maçların bitiminden sonra açıklanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 25. hafta fikstürü ve maç sonuçları.

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.24163549193051
2.FENERBAHÇE A.Ş.24163547262151
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.23153550262448
4.TRABZONSPOR A.Ş.2413653124745
5.AYTEMİZ ALANYASPOR24126640231742
6.ATAKAŞ HATAYSPOR24116739291039
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2410863729838
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.2410773731637
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2371062328-531
10.GÖZTEPE A.Ş.247893431329
11.YENİ MALATYASPOR237882930-129
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR2361072629-328
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2376102928127
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2468102941-1226
15.KASIMPAŞA A.Ş.2475122638-1226
16.HES KABLO KAYSERİSPOR2467111728-1125
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2467112336-1325
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2466122843-1524
19.GENÇLERBİRLİĞİ2255122041-2120
20.MKE ANKARAGÜCÜ2354142639-1319
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2446142243-2118

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

Spor Toto kaç para veriyor?

Spor Toto, bilen sayısına göre fiyat aralığı değişmektedir. Spor severler tarafından oynanılan Spor Toto 15 bilen, 14 bilen, 13 bilen ve 12 bilen olmak üzeri dört kategorisi vardır. Her bir hafta da bilen sayısına göre para miktarı da değişmektedir.

Spor Toto 12 bilen kaç para alır 2021?

Spor severler tarafından bağımlılık yapan Spor Toto, 12 bilen kişi sayısına göre fiyat değişimi yaşamaktadır. Bu hafta oynanan Spor Toto'da 12 bilen kişi sayısı 413315 adet 4,47 TL ikramiye kazandılar.

SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ


12.02.202119:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.0 - 2BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

13.02.202113:30HES KABLO KAYSERİSPOR0 - 0MKE ANKARAGÜCÜ

13.02.202116:00TRABZONSPOR A.Ş.1 - 0GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

13.02.202119:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.1 - 2FENERBAHÇE A.Ş.

14.02.202113:30İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2 - 0YUKATEL DENİZLİSPOR

14.02.202116:00ATAKAŞ HATAYSPOR0 - 0AYTEMİZ ALANYASPOR

14.02.202116:00GALATASARAY A.Ş.2 - 1KASIMPAŞA A.Ş.

14.02.202116:00GÖZTEPE A.Ş.2 - 1MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

15.02.202116:00GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ A.Ş.

15.02.202119:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-YENİ MALATYASPOR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Arda Turan Ünal Karaman Aykut Kocaman Osman Özköylü
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spor Toto Sonuçları ne zaman açıklanır?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 21:59:32. #1.15#
title