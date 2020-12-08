Son dakika! TBMM ile Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçe görüşmeleri, TBMM Genel Kurulunda başladı
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Son dakika! TBMM ile Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçe görüşmeleri, TBMM Genel Kurulunda başladı

08.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:10
Son dakika! TBMM ile Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçe görüşmeleri, TBMM Genel Kurulunda başladı

Son dakika haberi: Meclis Genel Kurulunda, TBMM ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı.

Meclis Genel Kurulunda, TBMM ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulu, bütçenin 1. tur görüşmeleri için Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, TBMM ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçelerinin yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, RTÜK, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığının bütçeleri de ele alınacak.

Görüşmelerde ilk olarak AK Parti Grubu adına konuşmalar yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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