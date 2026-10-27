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Netanyahu'dan seçim günü tepki çeken sözler! Arap seçmenleri hedef aldı

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Netanyahu'dan seçim günü tepki çeken sözler! Arap seçmenleri hedef aldı
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İsrail'de seçmenlerin sandık başına gittiği günde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sözleri tepki çekti. İsrailli Arap seçmenleri hedef alan açıklamasında kendi partisi olan Likud'a oy isteyen Netanyahu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İsrail'deki seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, seçmenlere yönelik sert ifadeleri dikkat çekti. Başbakanın özellikle kendi partisi Likud'a oy verilmemesi durumunda ortaya çıkabileceğini öne sürdüğü siyasi tablo tartışmalı bir mesaj içerdi.

NETANYAHU'DAN SEÇİM GÜNÜ SERT MESAJ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimlere ilişkin açıklamasında, partisi Likud'a destek verilmemesi halinde ülkenin farklı bir siyasi yönetimle karşı karşıya kalabileceği iddiasında bulundu. Netanyahu, oy veren Arap seçmenlere ait görselleri göstererek halkı hedef aldı. Açıklamada özellikle İsrailli Arap seçmenlerin hedef alınması dikkat çekti. 

"BU İSRAİL İÇİN FELAKET OLUR"

Liderliğini yaptığı partiye oy isterken ülkede oy kullanan Arap seçmenler üzerinden açıklamada bulunan Netanyahu, "Eğer Likud'a oy vermezseniz yarın Müslüman Kardeşlerin iktidarına uyanabilirsiniz. Bu İsrail için felaket olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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