Son dakika haber... Selde evlerinde mahsur kalan 8 kişilik aile, botla kurtarıldı

Trakya'yı etkisi altına alan sağanak, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de yağdı. Lüleburgaz Deresi'nin gece taşması sonucu Küme Evler mevkisinde evlerinde mahsur kalanlar, askeri araçlarla kurtarıldı. Yıldırım Mahallesi'ndeki 2 katlı binada oturan ve sel nedeniyle mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişilik aile de bugün AFAD ekiplerince botla alınarak kurtarıldı.

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