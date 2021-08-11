Selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Beton şantiyesinin binasını tuzla buz etti
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Selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Beton şantiyesinin binasını tuzla buz etti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağışların şiddetini en iyi anlatan görüntülerden biri geldi. Sinop'a bağlı Türkeli ilçesinde beton şantiyesine ait tek katlı binanın sel sularına dayanamayarak yıkıldığı anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

Türkiye orman yangınlarının ardından bu sefer de sel felaketleriyle uğraşıyor. Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle alarma geçilen bölgede çok sayıda ev ve araç hasar gördü. Sel sularına kapılan vatandaşların da olduğu bölgede felaketin boyutunu gözler önüne seren bir görüntü geldi.

'YIKILDI GİDİYOR' DİYE BAĞIRDI

Türkeli ilçe merkezinden geçen dereler taşarken, birçok ev hasar gördü. İlçedeki beton şantiyesine ait tek katlı binanın sel sularına dayanamayarak yıkıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kayıt yapan kişinin şaşkınlık içinde 'Yıkıldı gidiyor' dediği duyuldu. Diğer yandan, çimento sülüsünün sürüklendiği anlar da kayıtlara geçti.

Sel sularının şiddetini en iyi anlatan görüntü! Beton şantiyesinin binasını tuzla buz etti

TÜRKELİ'YE BAĞLANAN TÜM YOLLAR KAPANDI

Diğer yandan aşırı yağışlar sonrası Türkeli-Ayancık karayolu İkisu Köprüsü, Türkeli-Çatalzeytin karayolu Çayağzı Köprüsü, Yılanlık, Çayırlar, Yeşiloba, Satı köyleri köprüleri de derelerin taşması sonucu yıkıldı. Böylelikle Türkeli ilçesine bağlanan tüm yolların ulaşıma kapandığı belirtilirken, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yağışların devam ettiğini, vatandaşların kendi tedbirlerini alarak, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

İşte beton şantiye binasının yıkıldığı o anlar:

Sel sularının şiddetini en iyi anlatan görüntü! Beton şantiyesinin binasını tuzla buz etti
Sel sularının şiddetini en iyi anlatan görüntü! Beton şantiyesinin binasını tuzla buz etti
Sel sularının şiddetini en iyi anlatan görüntü! Beton şantiyesinin binasını tuzla buz etti
Sel sularının şiddetini en iyi anlatan görüntü! Beton şantiyesinin binasını tuzla buz etti
Sel sularının şiddetini en iyi anlatan görüntü! Beton şantiyesinin binasını tuzla buz etti
Selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Beton şantiyesinin binasını tuzla buz etti
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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