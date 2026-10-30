Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti

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Hindistan'da çok katlı bir binada çıkan yangın sırasında kaydedilen görüntüler, itfaiye ekiplerinin müdahalesini tartışmaya açtı.

Görüntülerde binanın üst katlarındaki bir bölümün alevler içinde kaldığı ve yoğun siyah dumanların yükseldiği görülüyor. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için merdivenli araç üzerinden su sıkmaya başladı.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ancak müdahale sırasında suyun alevlerin yükseldiği bölüme değil, binanın önündeki ağaçların bulunduğu alana yöneldiği görüldü.

Yangının devam ettiği sırada kaydedilen bu anlarda, çevrede toplanan çok sayıda kişinin de itfaiyenin çalışmalarını izlediği dikkat çekti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, binanın üst katlarındaki alevler ve itfaiye aracından sıkılan su aynı karede yer aldı.