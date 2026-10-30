Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti Haber Videosunu İzle
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'da çok katlı bir binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin görüntüleri şaşkınlık yarattı. Binanın üst katları alevler içinde kalırken itfaiyenin sıktığı suyun yangın yerine değil, ön taraftaki ağaçlara yöneldiği görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ekiplerin müdahalesi tartışma konusu oldu.

Hindistan'da çok katlı bir binada çıkan yangın sırasında kaydedilen görüntüler, itfaiye ekiplerinin müdahalesini tartışmaya açtı.

Görüntülerde binanın üst katlarındaki bir bölümün alevler içinde kaldığı ve yoğun siyah dumanların yükseldiği görülüyor. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için merdivenli araç üzerinden su sıkmaya başladı.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ancak müdahale sırasında suyun alevlerin yükseldiği bölüme değil, binanın önündeki ağaçların bulunduğu alana yöneldiği görüldü.

Yangının devam ettiği sırada kaydedilen bu anlarda, çevrede toplanan çok sayıda kişinin de itfaiyenin çalışmalarını izlediği dikkat çekti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, binanın üst katlarındaki alevler ve itfaiye aracından sıkılan su aynı karede yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi

Fenerbahçe'den Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi

Düğününe günler kala korkunç son: Dev timsahın kurbanı oldu!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Game of Thrones'un yıldızı ölümle burun buruna! Metroya sığındı

Ünlü oyuncu gece yarısı kabusu yaşadı
Rus saldırısında 15 yaşındaki jimnastikçi hayatını kaybetti

Madalya hayali kurarken füzenin hedefi oldu
4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil

2 bin askerle başka bir ülkeye girdiler
Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama

Partiyi karıştıran kare! Beklenen açıklama geldi
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek

Aliyev yönetiminden şok karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
Günün bombası! Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Günün şok iddiası! Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Fenerbahçe'den Messi'ye 50 milyon euroluk teklif iddiası! Engel babası oldu

Messi'ye yapılan teklif ortaya çıktı