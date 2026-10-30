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Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek

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Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
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Alman otomotiv devi Volkswagen, yaklaşık 6 yıl önce vazgeçtiği Türkiye'de otomobil üretimi seçeneğini yeniden gündemine aldı. Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grubu, Volkswagen marka binek otomobillerin Türkiye'de üretilmesi seçeneklerini değerlendirmek amacıyla niyet mektubu imzaladı. Şirket, 2019 yılında Manisa'da 1,3 milyar avroluk fabrika yatırımı planlamış ancak 2020'de projeden vazgeçmişti.

  • Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grubu, Volkswagen marka binek otomobillerin Türkiye'de üretilmesine yönelik seçenekleri değerlendirmek amacıyla niyet mektubu imzaladı.
  • Niyet mektubu, 30 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan bildirimle duyuruldu.
  • Volkswagen, 2019'da Manisa'da 1,3 milyar avroluk yatırımla yıllık 300 bin araç kapasiteli ve yaklaşık 4 bin kişilik istihdam sağlayacak fabrika kurmayı planlamış, Temmuz 2020'de bu plandan vazgeçmişti.

Volkswagen'in Türkiye'de otomobil üretme ihtimali yeniden gündeme geldi. Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grubu, Volkswagen marka binek otomobillerin Türkiye'de üretilmesine yönelik seçenekleri değerlendirmek amacıyla niyet mektubu imzaladı.

30 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan bildirime göre niyet mektubu, Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grup şirketleri arasında imzalandı. Açıklamada, üretimin hangi modelleri kapsayacağına, yatırımın büyüklüğüne veya olası üretim takvimine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Doğuş Otomotiv, olası iş birliğiyle Türkiye pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulmasının hedeflendiğini belirtti. Şirket ayrıca çalışmanın Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlamasının öngörüldüğünü ifade etti.

2019'DA MANİSA'YA FABRİKA KURMAYI PLANLAMIŞTI

Volkswagen, 2019 yılında Türkiye'de büyük ölçekli bir otomobil fabrikası kurmayı planlamıştı. Manisa'da hayata geçirilmesi öngörülen yatırımın büyüklüğü 1,3 milyar avro olarak açıklanmıştı. Proje kapsamında yıllık 300 bin araçlık üretim kapasitesine ulaşılması ve yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyordu.

2020'DE YATIRIMDAN VAZGEÇMİŞTİ

Alman otomotiv üreticisi, Türkiye'de fabrika kurma planından Temmuz 2020'de vazgeçmişti. Aradan geçen yaklaşık 6 yılın ardından Volkswagen'in Türkiye'de otomobil üretme seçeneğini yeniden değerlendirmeye başlaması dikkat çekti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (34)

Haber Yorumlarıahm.fth.alp:

Aklı olan yapmaz.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

Bu hukukve vergi sistemine rağmen geliyorlarsa bir bit yeneği vardır bu işte

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bence guzel olur...Bir suru insana is kapisi

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıMuhittin Çavdarlı:

habere bak,alman otomotiv devi Türkiye de üretim yapacak?hangi firma belli değil sadece alman:)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCengiz Ozkan:

Wolksvagen yazıyor

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıErdem Aslanoglu:

kim alman hangi alman haber var marka yok ?!’,.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Volkswagen demiş ya

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıEfe35:

Okumak bu kadarmı zor

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

avrupalılar Türkiyede piyasayı çinlilere kaptırdı. beleş olduğu,ceplerinden kuruş çıkmadığı Hz Ömer gibi bir yönetici olmadığı için için yalnız kamudakiler audi mersedes kullanıyor

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıSerkan Özçekiç:

Harika bir haberrrr…. ????

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

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