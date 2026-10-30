İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!

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ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Buckeye kentinde, film senaryolarını aratmayacak cinsten kan dondurucu bir cinsel saldırı ve komplo olayı yaşandı. Evine giren yabancı bir saldırganla canı pahasına mücadele eden iki çocuk annesi bir kadının, aslında kendi nişanlısı tarafından internet üzerinden kurulan hastalıklı bir tuzağın hedefi olduğu ortaya çıktı.

Olay, 16 Ekim günü akşam saatlerinde meydana geldi. 23 yaşındaki Zarian Dyer, market alışverişi bahanesiyle iki aylık oğlu ve 17 aylık kızıyla evde yalnız bıraktığı nişanlısı Bella Torres’in yanından ayrıldı. Dyer’ın evden çıkmasından dakikalar sonra kapıda beliren ve tuvaleti kullanma bahanesiyle kapıyı tekmeleyerek içeri zorla giren 20 yaşındaki Adrian Ayala, talihsiz kadına saldırdı.

Bebekleri evde uyurken saldırganın boğazını sıkmasıyla dehşeti yaşayan Bella Torres, çocuklarını korumak adına adamla amansız bir mücadeleye girişti. Arbede sırasında kendisini talihsiz kadınla banyoya kilitleyen saldırgan, genç kadına cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Ancak pes etmeyen cesur anne, saldırganı banyodan çıkarıp evin dışına, garaj yoluna kadar sürüklemeyi başardı.

"Erkek Arkadaşın Bundan Hoşlanacağını Söylemişti"

Evin güvenlik kameralarına yansıyan şoke edici görüntülerde, Torres’in üzerine çullanmaya çalışan saldırganı tokatlayarak ve iterek kendisinden uzak tutmaya çalıştığı anlar anbean kaydedildi. Boğuşma esnasında Ayala’nın genç kadına, "Erkek arkadaşın bana bundan hoşlanacağını söylemişti" demesi, olayın seyrini tamamen değiştirecek en büyük ipucu oldu.

Saldırganı Sokak Boyunca Kovaladı

Cesur anne, mücadelesiyle geri adım attırdığı şüpheliyi evden uzaklaştırmakla kalmayıp, sokak boyunca da kovaladı. Olay yerinden kaçan zanlının aracını ve plakasının bir kısmını hafızasına kazıyan dikkatli kadının bu ihbarı üzerine polis, ertesi gün saldırgan Adrian Ayala’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Korkunç Gerçek Telefon İncelemesinde Ortaya Çıktı

Saldırgan Ayala’nın ilk ifadesinde, kadının nişanlısı tarafından azmettirildiğini iddia etmesi üzerine Buckeye Polis Departmanı geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Hem zanlının hem de kadının nişanlısı Zarian Dyer’ın telefon ve elektronik cihazlarını incelemeye alan dedektifler, iki adam arasında bu iğrenç saldırının adım adım planlandığı yazışmaları ele geçirdi. Genç kadının bu hain plandan tamamen habersiz olduğu ve saldırıya asla rızasının bulunmadığı kesinleşti.

İki Şüpheli Tutuklandı

Polis ekipleri, elde edilen deliller doğrultusunda planın beyni olan nişanlı Zarian Dyer’ı 29 Ekim günü çalıştığı iş yerinde kıskıvrak yakaladı. Dyer; nitelikli darp, cinsel istismar, cinsel saldırıya teşebbüs, insan kaçırma ve suç işlemek için komplo kurma suçlarından tutuklandı. Saldırgan Adrian Ayala ise insan kaçırma, konut dokunulmazlığını ihlal ve nitelikli darp suçlamalarıyla yargılanıyor.

Zanlının avukatı mahkemede olayın bir "rol yapma (role-play) senaryosundan ibaret bir yanlış anlaşılma" olduğunu savunsa da hakim bu iddiayı reddetti. Tüm dünyada infial yaratan olayda, cinsel saldırgan Ayala’nın yargılanmasına 1 Nisan 2027’de başlanacağı bildirildi.

