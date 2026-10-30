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Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı

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Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
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Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr, sahasında Al Kholood'u 5-3 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran Cristiano Ronaldo, ikinci yarıda 15 dakika içinde hat-trick yaparak takımına galibiyeti getirdi. Kariyerindeki gol sayısını 985'e yükselten Portekizli yıldız, 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı.

  • Suudi Arabistan Ligi'nin 12. haftasında Al Nassr, sahasında Al Kholood'u 5-3 yendi.
  • Cristiano Ronaldo, 66, 72 ve 81. dakikalarda attığı gollerle 15 dakikada hat-trick yaptı.
  • Ronaldo'nun kariyerindeki toplam gol sayısı 985'e yükseldi; 1000 gol barajına ulaşması için 15 gol daha atması gerekiyor.

Suudi Arabistan Ligi'nin 12. haftasında Al Nassr, sahasında Al Kholood'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada konuk ekip, 16. dakikada Domingues'in golüyle öne geçti. Al Nassr, 24. dakikada Angelo ile eşitliği yakalarken 38. dakikada Sadio Mane'nin golüyle üstünlüğü ele geçirdi. Al Kholood, 45+2. dakikada Essomba'nın kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı eşitlikle sona erdi.

RONALDO 15 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Portekizli yıldız, 66. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi. 72. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Ronaldo, 81. dakikada üçüncü golünü kaydederek hat-trick yaptı. Al Kholood'un 90+4. dakikada Domingues ile bulduğu gol ise sonucu değiştirmedi. Al Nassr, mücadeleden 5-3 galip ayrıldı. Bu sonuçla Al Nassr puanını 28'e yükseltirken Al Kholood 12 puanda kaldı.

1000 GOL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Al Kholood karşısında attığı 3 golle kariyerindeki toplam gol sayısını 985'e çıkaran Cristiano Ronaldo, tarihi hedefine iyice yaklaştı. Portekizli yıldızın 1000 gol barajına ulaşması için yalnızca 15 gol daha atması gerekiyor.

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