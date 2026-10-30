Parlamentoda büyük arbede! Meşaleler yakıldı, şişeler havada uçuştu

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 29 Ekim'de düzenlenen parlamento oturumunda tansiyon yükseldi. Ana muhalefetteki Demokrat Parti milletvekilleri, Merkez Bankasına ilişkin yasa tasarısının görüşüldüğü oturumda protesto başlattı.

Oylamayı engellemek isteyen muhalefet milletvekilleri, kürsüye erişimi kapatarak meşale ve sis bombaları yaktı. Kısa sürede salonu kırmızı ve mavi duman kaplarken, milletvekilleri sıralara vurarak ve düdük çalarak tepkilerini sürdürdü.

BAŞBAKANA SU ŞİŞELERİ FIRLATILDI

Başbakan Edi Rama'nın da katıldığı oturumda muhalefet milletvekilleri, hükümetin protestolar karşısındaki tutumuna tepki gösterdi.

Oturum sırasında Rama'ya doğru su şişeleri ve çeşitli nesneler fırlatıldı. Muhalefet milletvekilleri, Başbakan Rama'nın istifasını isteyen sloganlar attı.

Yaşanan gerginliğe rağmen iktidardaki Sosyalist Parti milletvekilleri, Merkez Bankasına ilişkin yasa tasarısının oylama sürecini sürdürdü.

DÖRT MİLLETVEKİLİ SALONDAN ÇIKARILDI

Parlamentoda yaşanan olayların ardından Meclis Başkanı Niko Peleshi, dört muhalefet milletvekilinin oturumdan çıkarılmasına karar verdi.

Xhelal Mziu, Bledi Himçi, Ivi Kaso ve Bledion Nallbati isimli milletvekilleri, oturumdaki eylemleri nedeniyle salondan çıkarıldı.

Peleshi ayrıca muhalefet lideri Sali Berisha'nın konuşmasını şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle keserek oturumun geri kalanında söz almasını yasakladı.

MUHALEFET LİDERİNİN MİKROFONU KAPATILDI

Demokrat Parti lideri Sali Berisha, kürsüde yaptığı konuşmada hükümeti ve güvenlik güçlerini sert sözlerle eleştirdi.

Berisha, protestolara müdahale eden polislerin gençlere yönelik aşırı güç kullandığını savunarak iktidar milletvekillerini suçladı.

Muhalefet lideri, iktidar milletvekillerinin göz yaşartıcı gazı, plastik mermileri ve şiddeti hak ettiğini öne sürdü. Berisha'nın sözlerinin ardından mikrofonu kapatıldı.

Diğer muhalefet milletvekilleri ise polis müdahalesinde yaralandığını öne sürdükleri göstericilerin fotoğraflarını taşıyarak protestolarını sürdürdü.

SOKAKLARDAKİ PROTESTOLAR MECLİSE TAŞINDI

Arnavutluk'ta ekim ayının ortasından bu yana devam eden öğrenci öncülüğündeki gösterilerde Başbakan Edi Rama'nın istifası isteniyor.

Eğitim sistemindeki sorunlar, işsizlik ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle başlayan protestolar, başkent Tiran'dan diğer kentlere yayıldı.

Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 350'den fazla kişi yaralanırken, onlarca protestocu gözaltına alındı.

Muhalefet, polisin göstericilere orantısız güç kullandığını savunurken, hükümet protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarına karşı yeni önlemler aldı.

2013 yılından bu yana iktidarda bulunan ve dördüncü dönemini sürdüren Başbakan Edi Rama ise istifa çağrılarına karşılık öğrencileri diyaloğa davet etti.

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