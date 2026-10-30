Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Parlamentoda büyük arbede! Meşaleler yakıldı, şişeler havada uçuştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Parlamentoda büyük arbede! Meşaleler yakıldı, şişeler havada uçuştu Haber Videosunu İzle
Parlamentoda büyük arbede! Meşaleler yakıldı, şişeler havada uçuştu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri, bir yasa tasarısının oylanmasını engellemek için meşale ve sis bombaları yaktı. Salon dumanla kaplanırken Başbakan Edi Rama'ya su şişeleri fırlatıldı. Gerginliğin ardından 4 muhalefet milletvekili salondan çıkarıldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 29 Ekim'de düzenlenen parlamento oturumunda tansiyon yükseldi. Ana muhalefetteki Demokrat Parti milletvekilleri, Merkez Bankasına ilişkin yasa tasarısının görüşüldüğü oturumda protesto başlattı.

Oylamayı engellemek isteyen muhalefet milletvekilleri, kürsüye erişimi kapatarak meşale ve sis bombaları yaktı. Kısa sürede salonu kırmızı ve mavi duman kaplarken, milletvekilleri sıralara vurarak ve düdük çalarak tepkilerini sürdürdü.

BAŞBAKANA SU ŞİŞELERİ FIRLATILDI

Başbakan Edi Rama'nın da katıldığı oturumda muhalefet milletvekilleri, hükümetin protestolar karşısındaki tutumuna tepki gösterdi.

Oturum sırasında Rama'ya doğru su şişeleri ve çeşitli nesneler fırlatıldı. Muhalefet milletvekilleri, Başbakan Rama'nın istifasını isteyen sloganlar attı.

Yaşanan gerginliğe rağmen iktidardaki Sosyalist Parti milletvekilleri, Merkez Bankasına ilişkin yasa tasarısının oylama sürecini sürdürdü.

DÖRT MİLLETVEKİLİ SALONDAN ÇIKARILDI

Parlamentoda yaşanan olayların ardından Meclis Başkanı Niko Peleshi, dört muhalefet milletvekilinin oturumdan çıkarılmasına karar verdi.

Xhelal Mziu, Bledi Himçi, Ivi Kaso ve Bledion Nallbati isimli milletvekilleri, oturumdaki eylemleri nedeniyle salondan çıkarıldı.

Peleshi ayrıca muhalefet lideri Sali Berisha'nın konuşmasını şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle keserek oturumun geri kalanında söz almasını yasakladı.

MUHALEFET LİDERİNİN MİKROFONU KAPATILDI

Demokrat Parti lideri Sali Berisha, kürsüde yaptığı konuşmada hükümeti ve güvenlik güçlerini sert sözlerle eleştirdi.

Berisha, protestolara müdahale eden polislerin gençlere yönelik aşırı güç kullandığını savunarak iktidar milletvekillerini suçladı.

Muhalefet lideri, iktidar milletvekillerinin göz yaşartıcı gazı, plastik mermileri ve şiddeti hak ettiğini öne sürdü. Berisha'nın sözlerinin ardından mikrofonu kapatıldı.

Diğer muhalefet milletvekilleri ise polis müdahalesinde yaralandığını öne sürdükleri göstericilerin fotoğraflarını taşıyarak protestolarını sürdürdü.

SOKAKLARDAKİ PROTESTOLAR MECLİSE TAŞINDI

Arnavutluk'ta ekim ayının ortasından bu yana devam eden öğrenci öncülüğündeki gösterilerde Başbakan Edi Rama'nın istifası isteniyor.

Eğitim sistemindeki sorunlar, işsizlik ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle başlayan protestolar, başkent Tiran'dan diğer kentlere yayıldı.

Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 350'den fazla kişi yaralanırken, onlarca protestocu gözaltına alındı.

Muhalefet, polisin göstericilere orantısız güç kullandığını savunurken, hükümet protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarına karşı yeni önlemler aldı.

2013 yılından bu yana iktidarda bulunan ve dördüncü dönemini sürdüren Başbakan Edi Rama ise istifa çağrılarına karşılık öğrencileri diyaloğa davet etti.

İlgili Haberler
Arnavutluk Meclisi'nde protesto: Muhalefet kürsüyü işgal ettiArnavutluk Meclisi'nde protesto: Muhalefet kürsüyü işgal etti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biricik Suden sessizliğini bozdu! Tepki çeken sözlerinin nedeni hastalık çıktı

Mazhar Alanson'un eşi hastalığını açıkladı
Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı

Ateş o şehrimize düştü: Peribacası faciasında kahreden detay!
Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı

Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı
'3 günlük stok yapın' çağrısı ülkeyi karıştırdı: Rafları boşaltan İngilizler en çok tuvalet kağıdı stokladı!

Korkutan uyarı sonrası tüketim çıldırdı! En çok o ürün stoklandı
Hafsanur Sancaktutan imajını değiştirdi! Kendini Matrix’in Trinity’sine benzetti

Saçlarını kısacık kestirdi, kendini Trinity'ye benzetti
Cristiano Ronaldo 15 dakikada hat-trick yaptı, Al Nassr 5-2 kazandı

41 yaşında bunu da yaptı! Cristiano Ronaldo'ya 15 dakika yetti
Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü

Yasak aşk korkunç sonla bitti! Çocuk detayı isyan ettirdi