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Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor! Mahkemeye böyle getirildi

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Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor! Mahkemeye böyle getirildi Haber Videosunu İzle
Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor! Mahkemeye böyle getirildi
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ABD'nin Ohio eyaletinde, üniversite profesörü olan babası ile üvey annesini silahla öldürmekle suçlanan 31 yaşındaki Daniel Jones'un mahkemeye çıkarıldığı anlar dikkat çekti. Hakkında 6 ayrı cinayet suçlaması bulunan Jones, ayakta durmayınca polisler tarafından duruşma salonuna taşındı. Şüphelinin bu davranışının nedeni henüz bilinmiyor.

  • ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Oberlin kentinde Oberlin College'da sanat ve fotoğrafçılık profesörü olarak görev yapan 64 yaşındaki Pipo Nguyen-Duy ile 56 yaşındaki eşi Tran Thi Phong evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
  • Her iki kurbanın da birden fazla kurşun yarası aldığı, profesörün cesedinin evin birinci katında, eşinin cesedinin ise üst kattaki yatak odasında bulunduğu belirlendi.
  • Aracında kişisel eşyalar ve gerçek mermiler bulunan Daniel Jones hakkında 6 cinayet, 4 ağır saldırı ve 1 delil karartma suçlaması yöneltildi.

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Oberlin kentinde meydana gelen olayda, Oberlin College'da sanat ve fotoğrafçılık profesörü olarak görev yapan 64 yaşındaki Pipo Nguyen-Duy ile 56 yaşındaki eşi Tran Thi Phong, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Polis ekiplerinin incelemesinde profesörün cesedi evin birinci katında, eşinin cesedi ise üst kattaki yatak odasında bulundu. Her iki kurbanın da birden fazla kurşun yarası aldığı belirlendi.

ŞÜPHELİYE AİT ARAÇTAKİ YANGIN ŞÜPHE UYANDIRDI

Olay, Oberlin College yerleşkesindeki otoparkta bulunan bir araçtan duman yükseldiği ihbarıyla ortaya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri, araçta yaptıkları incelemede şüpheli bulgulara rastladı. Otomobilde kişisel eşyaların yanı sıra gerçek mermiler bulundu.

Aracın sahibi olduğu belirlenen Daniel Jones'a ulaşan polisler, ardından ailesinin yaşadığı eve giderek kontrol gerçekleştirdi. Ekipler, evde Jones'un babası ile üvey annesinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

6 AYRI CİNAYET SUÇLAMASIYLA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan Daniel Jones hakkında 6 cinayet, 4 ağır saldırı ve 1 delil karartma suçlaması yöneltildi.

Jones'un mahkemeye çıkarıldığı sırada görevlilerin yardımı olmadan ayakta durmaması ve duruşma salonunda taşınması dikkat çekti. Şüphelinin bu davranışının nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜNİVERSİTEDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ

1998 yılından bu yana Oberlin College'da ders veren profesör Pipo Nguyen-Duy'un ölümü, üniversite camiasında üzüntüye neden oldu.

Üniversite yönetimi, uzun yıllardır görev yapan profesörün öğrencileri ve meslektaşları tarafından sevilen bir eğitimci olduğunu belirterek anma etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdemirtashuli:

Sürekli şiddeti empoze edin, bu Amerika veya başka ülkelerde iyi şeylerde oluyor. İnsanın içini ısıtan iyiylik hareketleri.

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