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Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu

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Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, köşesinde yanıtladığı yoga sorusunda uygulamanın Hint dinlerindeki kökenlerine dikkat çekerek, "Bir Müslüman'ın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması uygun değildir" değerlendirmesinde bulundu.

  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Sabah gazetesindeki köşe yazısında okuyuculardan gelen "Yoga yapmanın hükmü nedir?" sorusunu yanıtladı.
  • Hatipoğlu, yoganın Hinduizm ve Budizm'de dini bir uygulama olarak varlığını sürdürdüğünü ve dini yönü bulunmadığı söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
  • Hatipoğlu'na göre bir Müslüman'ın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması uygun değildir.

Günümüzde pek çok kişinin sağlıklı yaşam ve spor amacıyla yöneldiği yoga hakkında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Hatipoğlu, Sabah gazetesinde kaleme aldığı "Kralın huzurunda tarihi savunma" başlıklı köşe yazısında, okuyuculardan gelen "Yoga yapmanın hükmü nedir?" sorusunu yanıtladı.

"UYGUN DEĞİLDİR" DEDİ 

Yoganın sadece bedensel bir egzersiz olarak görülmesinin gerçeği tam yansıtmadığını belirten Hatipoğlu, uygulamanın kökenindeki dini unsurlara vurgu yaptı. Hatipoğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Yoga, Hinduizm ve Budizm'de kişiye birtakım ilahi bilgiler ve yetenekler kazandırarak kişinin arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Son yıllarda ülkemizde bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri görünümünde yaygınlaşan yoga merkezlerinin önemli bir kısmı kendilerini bu dinlerden ayrıştırarak bağımsız yoga uygulayıcısı oldukları söylemiyle faaliyet göstermektedir. Ancak yoganın dini bir yönünün bulunmadığı ve zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söylemi tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hint dinlerinde yoga, dini bir uygulama olarak varlığını sürdürmektedir ("Brahmanizm", DİA, VI, 331). Buna göre bir Müslüman'ın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması uygun değildir."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıNazif Dayikaraca:

Aman hoca sakın suya sabuna dokunmayın etrafınızdaki insanlar ürker korkar kaçar açık açık diyemiyorsun ki Bir müslüman kadın bunu yapamaz Eğer müslümansa her tarafı ortada kendini sergileyemez diyemiyorsun korkuyorsun ama yarın bakalım Allah'a nasıl hesap vereceksin çünkü sizlerin hesabı bizim vereceğimiz hesaptan çok daha fazla.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıÖztürkler:

Yoga bir beden dinlendirme.Dini bir rituel degil bilip bilmeden hemen sallamayin.İnsani psikolojik olarak dinlendiriyorsa kotu dusuncelerden koruyorsa neden yapilmasin

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Haber YorumlarıAykut Arak:

yoganın temelini ve tarihini araştır öyle konuş yoga hocaları bunu kabul ama sen etmiyorsun

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Haber YorumlarıSelim Kayisi:

Namaz kılsınlar.

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Haber Yorumlarıerdem olgun:

tek sorunumuz yogaydı onu da çözdük en sonunda oh be

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