Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu

Günümüzde pek çok kişinin sağlıklı yaşam ve spor amacıyla yöneldiği yoga hakkında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Hatipoğlu, Sabah gazetesinde kaleme aldığı "Kralın huzurunda tarihi savunma" başlıklı köşe yazısında, okuyuculardan gelen "Yoga yapmanın hükmü nedir?" sorusunu yanıtladı.

"UYGUN DEĞİLDİR" DEDİ

Yoganın sadece bedensel bir egzersiz olarak görülmesinin gerçeği tam yansıtmadığını belirten Hatipoğlu, uygulamanın kökenindeki dini unsurlara vurgu yaptı. Hatipoğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Yoga, Hinduizm ve Budizm'de kişiye birtakım ilahi bilgiler ve yetenekler kazandırarak kişinin arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Son yıllarda ülkemizde bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri görünümünde yaygınlaşan yoga merkezlerinin önemli bir kısmı kendilerini bu dinlerden ayrıştırarak bağımsız yoga uygulayıcısı oldukları söylemiyle faaliyet göstermektedir. Ancak yoganın dini bir yönünün bulunmadığı ve zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söylemi tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hint dinlerinde yoga, dini bir uygulama olarak varlığını sürdürmektedir ("Brahmanizm", DİA, VI, 331). Buna göre bir Müslüman'ın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması uygun değildir."

Kaynak: Haberler.com