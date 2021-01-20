Seksenler oyuncuları! Seksenler dizisi oyuncu karakterleri!

Mint yapımın çekmiş olduğu diziyi yine aynı ekip hazırlayacak ve sorumlu müdür Birol Güvenin yeni oyuncularında kadroya katılarak oldukça güçlü bir ekibin 2021-2022 sezonunda da ekranda olacağını müjdeledi. Seksenler oyuncuları! Seksenler dizisi oyuncu karakterleri! Kimdir, kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne?

Seksenler dizisi uzun bir aranın ardından yeniden başlıyor ve bunu ilk duyuran yapımcı Birol Güven oldu. Kadronun yeniden bir araya gelmesi ve dizinin çekimlerinin yaz aylarında başlaması planlanıyor. Ergun Plak ve Komiser Rıza gibi fenomen isimlerin yeniden buluşacağı Seksenler kadrosu oldukça iyi. 2020-2021 sezonu boyunca yayınlanacak olan Seksenler dizisine yeni oyuncular da katılacak. İşte 2021-2022 Sezonunda Seksenler dizisinin oyuncuları:

SEKSENLER DİZİSİ OYUNCULARI

Ecmel İs Seksenler dizisi kadrosuna 2021 yılında katıldı. Seksenler dizisi yıllardır TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizi mahalle sıcaklığı samimiyetini izleyiciye yansıttığı için her dönemde sevildi. Ecmel İs Seksenler dizisine dahil oldu. 1987 Aydın doğumlu olan Ecmel İs Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. Tiyatro oyunculuğu yapmaktadır. Ecmel İs şimdi de Seksenler dizisinde rol alıyor. Ecmel İs İnstagram hesabı https://www.instagram.com/ecmelis/

1- Fehmi : Rasim Öztekin kimdir?

Seksenler dizisinde evin keyfine düşkün, ağır sakin Fehmi Babası rolünü Rasim Öztekin canlandırıyor. Rasim Öztekin Fehmi rolünü yeni sezonda da devam ettirirken bu rolü oynarken dayısını taklit ettiğini, dayısının gerçek hayatta tam bir Fehmi baba olduğunu söylüyor. Rasim Öztekin 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Sayısız dizi ve filmde rol alan Rasim Öztekin aynı zamanda oyuncu Büşra Pekin'in babasıdır. Gora Cem Yılmaz ile birlikte oynadığı en çok izlenen filmlerinden biridir. Seksenler dizisindeki Fehmi rolü oldukça şefkatli, hem eşine hem çocuklarına karşı duygusal ve babacan tavırlı bir aile reisidir. İcat çıkarma en bilindik lafıdır

2- Rukiye : Özlem Türkad kimdir?

Özlem Türkad Kimdir, 10 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da doğan başarılı oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezinde yetişmiştir. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda uzun süre görev yapan Özlem Türkad 2012 yılında TRT'de başlayan "Seksenler" dizisinde Fehmi'nin eşi Rukiye rolünü canlandırmaktadır. Evin annesi yumuşak kalpli sevecen yufka yürekli sevgi dolu temiz kalpli melektir. Özlem Türkad yeni sezonda da Seksenler kadrosunda olacak. 2015 yılında Ömer Aldemir ile evlendi.

3- Ahmet : Şoray Uzun kimdir?

Şoray Uzun dizide Ahmet karakterine hayat veriyor ve Gülten ile evli. Oldukça hareketli ve 80 ler dizisinin konseptine yaş olarak da çok uyan bir isim. Şoray Uzun Yolda programı ile tanıdığımız ve Kanal 7 de oldukça uzun süre program yapan oyuncu şimdilerde Trt için yeni bir yarışma hazırlığında. Babası Türkan Şoray'a hayran olduğu için ismini Şoray koymuştur. Şoray Uzun, 1968 yılında Bulgaristan'da doğmuştur. Bulgar baskısından kaçıp 5 yaşında 1972 yılında Adana'ya göç etmiştir. İstanbula taşındıktan sonra bir çok dizi ve film hazırlığında bulunmuş ve yaptığı program ile tüm Türkiye kendisini tanımıştır. Kanal 7'de "Şoray Uzun Yolda"adlı televizyon programı en bilindik yapımıdır. Seksenler dizisinde Ahmet karakteri olarak karşımıza çıkmaktadır.

4- Gülden : Ayşe Tolga kimdir?

Ayşe Tolga, 1973 yılında İstanbul'da doğmuş, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde okuduktan sonra çeşitli program yapımcılığı ve sunuculuğu yapmış bir oyuncudur. İlk olarak Şehnaz Tango dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır. Seksenler dizisinde Ahmet'in eşi Gülden karakterini canlandırmaktadır.

5- Nazlı : Yasemin Çonka (Seksenler Dizisinden Ayrıldı) kimdir?

Seksenler dizisinden Nazlı ayrılıyor. Sevilen oyuncu Seksenler dizisinin ilk bölümünden beri rol alıyordu. Şimdi de Seksenler dizisinden senaryo gereği ayrılıyor. 1972 yılında İstanbul'da doğan Yasemin Çonka, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bolümünden mezun olmuştur. Bizim ev ve İkinci Bahar dizilerinde roller almış, 2017 yılında Yaşamak Güzel Şey adlı filmde Çiğdem rolü ile sinema oyunculuğuna adım atmıştır. Gönülçelen ve Bir İstanbul Masalı gibi dizilerde oyunculuğunu geliştirmiş olan Yasemin Çonka Seksenler dizisinde Nazlı rolündedir. Ergun Plak kendisine aşık olmuştur. Nazlı rolü dizinin en sevilen bilinen karakterlerinden birisidir.

6- Ergün : Serhat Kılıç kimdir?

Serhat Kılıç 8 Temmuz 1975 Ankara doğumludur. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Tiyatro kökenli bir oyuncudur. Uzun yıllar Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 2005 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. Daha sonra görevinden istifa ederek oyunculuk üzerine 2014 yılında kurduğu tiyatro atölyesi olan Serhat Kılıç Okul'u hizmete açmıştır.Bir çok dizi film ve yarışmada aktif rol alan Serhat Kılıç 2017-2018 yıllarında Söz dizisinde Çolak karakterine hayat verdi, 2017 de Çember filminde komiser olan Serhat Kılıç 2012-2016 yılları arasında Seksenler dizisinde Ergun Plak karakteri ile çok sevilmişti. Yeni başlayacak olan Seksenler dizisi 2021-2022 sezonunda da Ergun Plak yer almayacak.

7- Çağatay : İlker Ayrık kimdir?

İlker Ayrık 16 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir ilimizde doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro bölümünden mezun oldu. 2005 de Pervasız Tiyatro'yu kurdu. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra 2002'den beri birçok sinema, dizi ve reklâm çalışması yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Akbank reklâmında oynamıştır. Çakallarla Dans filminde muhasebeci Servet olarak rol aldı. Fox tv de Ben bilmem Eşim bilir ve Yaparsın Aşkım yarışmaları ile her hafta ekrana gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinde Çağatay karakteri ile oldukça sevilmiş bir isimdir. Yeni başlayacak olan Seksenler dizisinde yine Çağatay karakterini canlandırmaktadır. Not: Çağatay rolündeki İlker Ayrık şimdilik Fox tv de Pervasız yapım tarafından hazırlanan Yaparsın Aşkım programını hazırladığı için diziye geç katılacak.

8- Butik Ali : Hakan Bulut kimdir?

Hakan Bulut'un canlandırdığı Butik Ali Seksenler dizisinin en sevilen isimlerinden biridir. "Bana her şeyi de ama …deme abi" sözüyle herkesin sempatisini kazanan Hakan Bulut 9 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2001 yılında tiyatroculuğa Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde başlayan oyuncumuz bir çok tiyatroda görev aldı. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında başlayan Mint yapım Birol Güven dizisi "Seksenler"de Butik Ali karakteri ile meşhur oldu. Sürekli yeni arayışlar ve pazarlama teknikleri konusunda uzman olan Butik Ali Seksenler dizisinde yıllardır aşık olduğu Dilek'e final bölümünde kavuşmuştu. Yeni sezonda Seksenler dizisinde Butik Ali bakalım nasıl devam edecek.

9- Elvan : Begüm Öner kimdir?

Seksenler dizisinde pastacı olan Sami'nin ona yardım eden güzel kızıdır. Begüm Öner 7 Mart 1989 tarihinde Almanya'da doğmuş daha sonra ülkemize gelerek 2007 yılında Bez Bebek dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır. Melekler Korusun, Arka Sıradakiler gibi diziler de rol alan güzel oyuncu TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin kadrosunda Sami'nin kızıdır ve güzelliği ile pastaneye gelenleri etkiler.

10- Pastacı Sami : Berat Yenilmez kimdir?

1970 yılında Sakarya'da doğan Berat Yenilmez Seksenler dizisinde yer alan Pastacı Sami karakteriyle dizinin en çok sevilen isimleri arasında yer alıyor. Yaptığı pastalara laf ettirmez, güzel kızı Elvana sarkıntılık eden karşısında yufka yürekli bu adamı bulur. Şivesiyle aksanıyla dizinin en renkli isimlerinden birisidir Pastacı Sami.Seksenler dizisi Pastacı Sami Berat Yenilmez

11- Bekçi : Hacı Ali Konuk kimdir?

TRT 1'de yayınlanan ve herkesin severek izlediği Seksenler dizisinde Bekçi Bekir karakteri ile tanındı. Hacı Ali Konuk, 1 Mayıs 1969 tarihinde Erzurum'da doğmuştur. Seksenler dizisindeki Bekçi Bekir rolü çok sevildiği için dizinin 2021-2022 yeni versiyonunda da rol alacaktır. Seksenler dizisi Bekçi Bekir

12- Laz Komiser : Onur Dilber kimdir?

Seksenler dizisinde Selahattin ile birlikte karakolun demirbaşlarından biri olan Laz Komiser'i canlandıran Onur Dilber Selahattin'e kızınca "Kenduna haritadan bir yer beğen Selahattin" diyen eşine karşı oldukça kibar ama iş yerinde oldukça sert bir komiseri canlandırmaktadır.

Seksenler dizisi Laz Komiser Onur Dilber 1982 yılında Trabzon'da doğmuştur. Çukurova Üniversitesinde Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olmuş tiyatro kökenli bir oyuncudur. Haliç Üniversitesi'nde ileri oyunculuk masteri yaptı. 5 Şehir ve Kamil İnsan adlı sinema filminde rol alan Seksenler dizisinde ise Laz komiser olarak ünlendi. Yeni çekilecek olan Seksenler dizisinde de yer alması kesinleşen Onur Dilber yine karakol komiseri rolünde olacak

13- Şahin : Ceyhun Fersoy kimdir?

Seksenler dizisinin kadrosuna Şahin rolüyle Ceyhun Fersoy'da yeni sezonda kadroya girdi. Daha önceki sezonlarda da yer alan ve Almanya'dan gelmiş ve Almancı ağzıyla konuşan bir genci canlandıran sonra da Pastacının kızı Elvana aşık olan Şahin yeni sezonda Seksenler dizisinin kadrosunda yer alacak. Bakalım bu kez Pastacının kızı Elvan ile evliliğe giden bir ilişki kurabilecek mi?

14- Dilek – Betül Berk kimdir?

Dilek mahalledeki bekar kızlardan birisidir. Onu gözüne kestiren Butik Ali ne yapıp edip onunla evlenmek ister. Ama Nurten abladan kız istemek çok zordur. Ancak Dilek de Butik Aliden hoşlanınca bakalım yeni sezonda neler olacak. Betül Berk 1991 yılında Yunanistan'da doğmuş daha sonra ülkemize gelerek Marmara Üniversitesinde eğitim alıp Mint Akademide oyunculuk üzerine dersler almıştır.

Selahattin : Yasin Kaya kimdir?

Selahattin Komiser Rıza'nın yanında çalışan saf bir polis memurudur. Bir çok defa bekçi ve komiser ile karşı karşıya kalan ancak yumuşak huylu olduğu için geçinmeyi bilen Selahattin dizinin en mülayim isimlerinden birisidir.

Fatma : Suzan Kardeş kimdir?

Suzan Kardeş Rumeli şivesine o kadar hakim ki ne zaman bir göçmen karakterine ihtiyaç duyulsa, yapımcılar, yönetmenler hemen telefona sarılıp 'Suzan Kardeş, yetiş kardeş' diye sesleniyorlar. Sami'nin annesi Fato nine karakteri olarak dizide oynamış olan Suzan Kardeş bu yeni sezonda Seksenler dizisine dahil olacak mı şimdilik bilinmiyor.

Mehmet : Ayberk Attila kimdir?

Seksenler dizisinde önceki sezonlarda rol almış olan Ayberk Attila hayatını kaybetti. Seksenler dizisinde bakkal Mehmet amcaya Allah rahmet eylesin. 21 Ocak 2017, Usta sanatçı Ayberk Atilla, uzun zamandır tedavi gördüğü mesane kanseri tedavisini kaybetti. Ayberk Attila'ya Allah rahmet eylesin..

Nurten : Tolunay Donat kimdir?

Tolunay Donat TRT de ekrana gelen Seksenler dizisinde (2012-2016) yılları arasında Nurten karakterini canlandırdı. Nurten tam bir komşu tipinde dedikoduyu seven iyi bir komşu. Yeni sezonda da Nurten ablamız Seksenler dizisinde devam edecek.

Niyazi : Haluk Özenç kimdir?

Geçtiğimiz sezonlarda Seksenler dizisinin sevilen oyuncularından birisi olan ve dizide Niyazi karakterini canlandıran Haluk Özenç yeni sezonda da dizide yerini alacak. Haluk Özenç geçtiğimiz sezon sunmuş olduğu tek kişilik gösteri ile izleyicilere keyifli vakitler yaşatmıştı. Zaman zaman küçük Emrah tiplemeleri yapan ve hafızalarda kalan Haluk Özenç yeni sezonda da Seksenlerde Niyazi rolüne devam edecek.

İdris : Tahsin Taşkın kimdir?

Tahsin Taşkın, Seksenler dizisinde eski sezonlarda balıkçı İdris karakterini canlandırmaktaydı. Seksenler Yeni sezonda da kadroya katılan Tahsin Taşkın, Seksenlerde yine balıkçı İdris rolünü devam ettirecek.

Mustafa : Aşkın Şenol kimdir?

Seksenler dizisinde 2012-2016 yılları arasında Manav Mustafa olarak bildiğimiz Aşkın Şenol yeni sezonda da Seksenler dizisinin kadrosunda kaldığı yerden devam edecek. Esnaf olan Mustafa karakteri Seksenler dizisinde rolü en az olan oyunculardan birisiydi. Bu sezon günlük olarak devam edecek Seksenlerde bakalım manav Mustafa neler yapacak.

Kahveci Mesut – Necmi Yapıcı kimdir?

Seksenler dizisi yeni sezonda Kahveci Mesut karakteri de yer alacak. Necmi Yapıcı'nın canlandırdığı Kahveci Mesut rolü en sevilen karakterlerden birisi durumunda. Hep dalavere işlere kafası basan ama çay deyince hemen akla gelen Kahveci Mesut samimi bir ortam hazırlıyor misafirlerine. Seksenler dizisinin 2021-2022 yeni sezonunda günlük olarak ekrana gelmesiyle Kahveci Mesut rolündeki Necmi Yapıcı'nın sahneleri de artacak. Karısı Yıldız ile tatlı atışmaları ve ufak tefek kıskançlıkları ile yine seyirciyi güldürmeyi başaracak

Yıldız : Özlem Balcı kimdir?

TRT 1'de yayınlanan 80'ler dizisinde Yıldız rolünü oynayan ve Kahveci Mesut'un karısı olarak bilinen güzel oyuncu Özlem Balcı da yeni sezonda Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yıldız özellikle kahveci Mesut'a yaptığı naz ile biliniyordu.

Basri : Mehmet Elmas kimdir?

Mehmet Elmas, Seksenler dizisinde (2012-2016) 46'lık Basri karakteri olarak rol alıyor. Mehmet Elmas yeni sezonda günlük olarak ekrana gelecek olan dizide de rol alacak. Okuma provalarına katılan ve Eylül 2021 da çekimlerine başlanacak olan Seksenlerde izleyeceğimiz Basri yine geleceği önceden bilen cümleleri ile Gün gelecek… diye tahminler yürütmeye devam edecek

Hayati : Erkan Köse (Diziden ayrıldı) kimdir?

Daha önce Atv de yayınlanan Doksanlar dizisinin sevilen karakteri Patlak Emin'i canlandıran Erkan Köse Seksenler dizisinde hasta bakıcı Hayati rolüne devam edecek. Herşeyi bile her konudan anlayan Hayati bu yeni sezonda da Seksenler dizisinin en sevilen oyuncularından birisi olacak. Hayati karakteri 2019-2020 yeni sezonda farklı bir ortamda dizideki rolüne devam edecek.

Bahtiyar – Faruk Sofuoğlu kimdir?

Faruk Sofuoğlu Seksenler dizisinin yeni sezon kadrosuna Kasap Bahtiyar olarak dahil oldu. Faruk Sofuoğlu daha önce herhangi bir dizide rol almamıştı, ilk dizi deneyimi olacak Seksenler dizisi. Faruk Sofuoğlu günlük dizinin temposunda neler yapacak nasıl bir karakter olacak izleyip göreceğiz. Kasap Bahtiyar rolü ile Faruk Sofuoğlu yeni sezonda Seksenler dizisinde..

Bahar Süer – Emel (Laz komser Rıza'nın eşi) kimdir?

TRT kanalında yayınlanan Seksenler dizisinde rol alan Bahar Süer, Seksenler dizisinde de Emel karakterini canlandırmıştı. Ancak yine Trt1 ekranlarında yayınlanacak olan Şampiyon isimli dizinin kadrosuna dahil olan oyuncunun Seksenler dizisinde yer almayacağı ve yerine Emel karakteri için başka bir oyuncunun geleceğini öğrendik. Yeni Emel karakteri belli olunca buraya ekleyeceğiz.

Seyfi – Kemal Kuruçay kimdir?

Sevilen dizi Seksenlerde Seyfi rolünde izlediğimiz Kemal Kuruçay'da yeni sezonda kadroda olacak. Seksenler dizisine yeni sezonda 2021-2022 de Kemal Kuruçay yine renkli bir karakter olarak karşımızda olacak. Son olarak Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde izlediğimiz ve Şükrü karakterini oynayan Kemal Kuruçay Seksenler dizisi yeni sezon kadrosuna dahil oldu.

Seksenler dizisinde Sinan rolünde oynayan Ali Fuat Pekzeren yeni sezonda Seksenler dizisinde yerini aldı. Ali Fuat Pekzeren önceki sezonlarda da Seksenler kadrosunda yer almış ve doymak bilmeyen Sinan karakterini canlandırmıştı. Ali Fuat Pekzeren daha önce Papatyam dizisinde de rol almıştı.

Cevdet – Ümit Ünker kimdir?

Ümit Ünker Seksenler dizisinin kadrosuna 2021-2022 yeni sezonda katıldı. Herkesin merak ettiği bir inşaatta yeni bir dükkan açarak Seksenler kadrosuna dahil olacak olan oyuncunun açacağı dükkan merak konusu oldu. Seksenler Cevdet karakteri ne dükkanı açacak konumuza göz atabilirsiniz. Ümit Ünker bir çok alanda kendisini göstermiş bir girişimci, Mint Yapım sahibi Birol Güven'in isteği ile Seksenler dizisinin kadrosuna dahil olan Ümit Ünker daha önce de Çocuklar Duymasın dizisine girişimci olarak dahil olmuştu. Değer Odaklı Satış kitabının yazarı olan Ümit Ünker, Girişimci Ümit karakteri ile Çocuklar Duymasın dizisinin kadrosuna dahil olmuştu. Ümit Ünker Seksenler dizisinde hangi rolde karakterde olacağını ilk sitemizde öğrendiniz. Ümit Ünker Seksenlerde Cevdet karakterine hayat verecek.

Alper – Osman Büyükercan kimdir?

Osman Büyükercan geçtiğimiz sezonlarda Seksenler dizisinin kadrosunda yer almış ancak çok ön plana çıkmamıştır. Seksenler dizisinde Alper karakterini canlandıran Osman Büyükercan 13 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesinde Pazarlama Bölümünü tamamlayan Osman Büyükercan yeni sezonda Seksenler dizisinin kadrosuna Alper rolüyle dahil oldu yeniden. Daha önce Arka Sıradakiler ve Aşk Emek İster gibi projelerde de yer alan Osman Büyükercan 32 yaşında 1.90 boyunda ve 85 kg ağırlığındadır. Devrimciler ile mücadele eden Alper bakalım yeni sezonda nasıl bir rolle karşımızda olacak.

Muzaffer – Yalçın Özden kimdir?

4 Ağustos 1947 tarihinde Kars ilimizde bir öğretmen çocuğu olarak doğan Yalçın Özden Seksenler dizisinde oynadığı Muzaffer rolü ile herkes tarafından tanınan bir oyuncu olmuştur. Arka Sokaklar da dahil bir çok dizide gördüğümüz Yalçın Özden yeni sezonda da Seksenler dizisinde yer alacak ve Muzaffer karakterini canlandırmaya devam edecektir. Seksenler dizisinde Gülden'in babası Muzaffer rolüne yeni sezonda devam ediyor Yalçın Özden. Gülden'in babası Muzaffer ile Gülden'in annesi Necla rolündeki Gülseren Gürtunca da Seksenler dizisinde yeni sezonda ekranda olacaklar.

Funda – Gülin İyigün kimdir?

Gülin İyigün 2012 yılında TRT'de yayınlanmaya başlayan ve sevilerek izlenen Seksenler dizisinde , İlker Ayrık'ın canlandırdığı Çağatay karakterinin kız arkadaşı Funda olarak dizide yer almıştı. Geçtiğimiz yıllarda Çocuklar Duymasın dizisinde Tutku karakteriyle yer alan ve Meltem ile Haluk'un arasını açınca seyirci tarafından istenmeyen kadın ilan edilen Gülin İyigün Seksenler dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil olacak beklentisi var. İlerleyen günlerde Çağatay'ın sevgilisi Funda olarak diziye yeniden girmesi beklenen Gülin İyigün bakalım beklenen ilgiyi görecek mi?

Cevdet – Ümit Ünker kimdir?

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği Seksenler dizisinin 2021-2022 yeni kadrosuna daha önce Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan Ümit Ünker dahil oldu. Ümit Ünker Seksenler dizisinde Cevdet karakterini canlandıracak. Komedi ağırlıklı dizide yer alacak olan Cevdet bakalım nasıl bir karakter olacak.

Bahtsız Selim kimdir?

Seksenler dizisine yeni gelen oyunculardan birisi de Bahtsız Selim karakteridir. Sami ustanın pastanesine gelen ve kız arkadaşı Nazlı ile buluşmasından önce ortamı görmek isteyen Seksenler dizisinin yeni karakteri Bahtsız Selim ve Nazlı bakalım diziye nasıl bir katkı sağlayacaklar.

Erdem Baş kimdir?

Erdem Baş 1 Ocak 1978 tarihinde Ordu ilimizde doğmuş olan dizi oyuncularımızdan birisidir. Erdem Baş Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdikten sonra bir çok dizide ve filmde rol almıştır. En bilindik olanları Ayrılsak da Beraberiz, En Son Babalar Duyar dizileri ile Organize İşler filmidir. Erdem Baş 2021-2022 sezonunda Seksenler dizisinin kadrosuna dahil olmuştur.

Metin Şentürk kimdir?

Ünlü Sanatçı Metin Şentürk 'Seksenler' Kadrosuna dahil oldu. 16 Mayıs 1966 tarihinde İstanbulda Fatih ilçesinde doğan Metin Şentürk doğuştan görme engelli bir sanatçımız. Ancak hem kendisiyle barışık hem de esprileri ile her ortama neşe katan bir isim olan Metin Şentürk bakalım Seksenler dizisinde nasıl bir karakteri canlandıracak izleyip göreceğiz.

Adil Öğretmen ve Ayşegül kimdir?

Seksenler dizisine son katılan isimler bakkal Mehmet amcanın yerine dükkan açan emekli öğretmen olan Adil Öğretmen ile kızı Ayşegül oldu. Çınaraltı mahallesinin büyük bir özveriyle karşıladığı Adil Öğretmen ile Ayşegül hakkında sizlere uzunca bir konu hazırladık. Adil Öğretmeni ve kızı Ayşegül rolündeki Yağmur Akçil hakkında bilgiler için Tıklayın >> Seksenlere yeni gelen Adil Öğretmen ve kızı Ayşegül Seksenlere yeni gelen Adil Öğretmen ve kızı Ayşegül

Mahmut kimdir?

Seksenler dizisinde Sosyete satan Mahmut kimdir diye merak edenler var. Hemen yazalım. Sosyete dürüm satarak Çınaraltı mahallesinde yeni bir renk olan Mahmut karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı: Seksenler dizisinde Sosyete satan Mahmut

Zeynel kimdir?

Seksenler dizisinin kadrosuna geçtiğimiz sezon 'Zeynel' karakteri ile diziye dahil olan Kemal Zeydan yeniden dizinin kadrosuna dahil oldu. 23 Aralık tarihinde yayınlanacak olan 281. bölümden itibaren Seksenler dizisinde Zeynel karakterini canlandıran Kemal Zeydan'ı da izlemeye başlayacağız.

Cansın Özyosun kimdir?

Sevilen oyuncu Cansın Özyosun Seksenler dizisinin kadrosunda. Son olarak Küçük Ağa dizisinde rol alan ve bir süredir tv ekranlarından uzak olan Cansın Özyosun Seksenler kadrosuna dahil oluyor.

Özlem Tokaslan kimdir?

Özlem Tokaslan Seksenler dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. 2020-2021 yen sezonda da TRT ekranlarında devam edecek olan Seksenler dizisinin oyuncu kadrosuna Özlem Tokaslan dahil oldu. 13 Kasım 1973 tarihinde İzmir ilimizde doğan Özlem Tokaslan son olarak No 309 ve Erkenci Kuş dizilerinde oynamıştı. Özlem Tokaslan Seksenler dizisinde hangi karakter olacak çok merak ediliyor.

İrfan Kangı kimdir?

Seksenler dizisi kadrosuna İrfan Kangı katıldı. İrfan Kangı Seksenler dizisinde Hulisi karakterini canlandırdı. İrfan Kangı 1976 doğumlu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezundur. Tatlı Kaçıklar, Vatan Sağolsun, Alemin Kıralı, Keşke Hiç Büyümeseydik, Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı.İrfan Kangı instagram hesabı https://www.instagram.com/irfankangi/