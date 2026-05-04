Haberler

Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük

Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük Haber Videosunu İzle
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına ve dolu, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Fırtına nedeniyle halatı kopan bir duba restoran su üzerinde sürüklendi. Kıyıya yaklaşan duba restorandaki vatandaşlar, panik içinde kendilerini kıyıya attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Muhtar Mehmet Öztürk, "47 yaşındayım, hayatımda ilk kez böyle bir felaket gördüm." ifadelerini kullandı.

  • Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde süper hücre kaynaklı şiddetli fırtına ağaçları devirdi ve parklara zarar verdi.
  • Dubada mahsur kalan vatandaşlar, 200 metre sürüklendikten sonra kıyıya atlayarak kurtuldu.
  • Birecik Kaymakamlığı, ev, iş yeri ve araçlardaki hasarlar için vatandaşlardan resmi başvuru yapmalarını istedi.

Birecik'te şiddetli fırtınanın devirdiği ağaçlar, zarar gören parklar havadan dron ile görüntülendi. Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlara devrilen ağaçları keserek kaldırdı. Bölgede yetkililer, hasar tespit çalışması başlattı.

PANİKLE KENDİLERİNİ KIYIYA ATTILAR

Su üzerinde sürüklenen duba restoranda mahsur kalan vatandaşlar, yaklaşık 200 metre ileride kendiliğinden kıyıya yanaşan duba üzerinden atlayarak kurtulmayı başardı. Yaşanan korku dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR FELAKET GÖRDÜM"

Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, "47 yaşındayım, hayatımda ilk kez böyle bir felaket gördüm. Maalesef hayatı çok olumsuz etkiledi. Çoğu işyerimiz zarar gördü, ağaçlarımız devrildi. Yetkililerimiz saha araştırması ile gerekli çalışmaları başlattılar. İnşallah yaralar tez zamanda sarılır. Rabbim bir daha yaşatmasın" dedi.

Vatandaşlardan Hakim Kılıç da ilk kez böyle büyük bir fırtınayla karşı karşıya kaldığını belirterek, felaket sonrası herkesin can derdine düştüğünü söyledi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına sonrası oluşan hasarlar için Birecik Kaymakamlığı vatandaşlara resmi başvuru çağrısında bulundu. Yaşanan doğa olayı sonrasında evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında maddi hasar oluşan vatandaşlar için yasal süreç başlatıldı. Kaymakamlık, hasarların tespit edilebilmesi için vatandaşların resmi başvuruda bulunmaları gerektiğini duyurdu.

Kaymakamlık tarafından yapılan duyuruda, müracaatların Birecik Kaymakamlığı binasındaki ilgili birimlere şahsen yapılması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların beyanları doğrultusunda başlatılacak olan hasar tespit çalışmaları, mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ivedilikle yürütülecek. Başvuru süreciyle birlikte sahada yürütülecek çalışmalar için gerekli verilerin toplanacağı ifade edilirken, Birecik Kaymakamlığı vatandaşları resmi kanallar üzerinden bilgilendirmeye devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından füze!

A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti

Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçımızda da uykusuz kalacağız
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından füze!

Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden