Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş’in kokoreç yemeye çakarlı konvoyla gitmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Söz konusu görüntüler Türkeş’in gittiği işletmenin hazırladığı reklam videosunda da yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Paylaşımların ardından çok sayıda kullanıcı, siyasi temsilcilerin günlük bir yemek organizasyonu için çakarlı araç kullanmasını eleştirdi. Görüntülerdeki gösterişli konvoy ve sunum tarzı, “abartılı” bulunarak tepki topladı.

