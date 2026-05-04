Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
İYİ Partili Ayyüce Türkeş’in kokoreç yemeye çakarlı konvoyla gitmesi ve bu anların işletmenin reklam videosunda yer alması tepki çekti.
İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş’in kokoreç yemeye çakarlı konvoyla gitmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Söz konusu görüntüler Türkeş’in gittiği işletmenin hazırladığı reklam videosunda da yer aldı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Paylaşımların ardından çok sayıda kullanıcı, siyasi temsilcilerin günlük bir yemek organizasyonu için çakarlı araç kullanmasını eleştirdi. Görüntülerdeki gösterişli konvoy ve sunum tarzı, “abartılı” bulunarak tepki topladı.