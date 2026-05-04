Skandal olay! Kim Kardashian'ın oğluna annesinin özel görüntüleri izletildi
ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian'ın oğluna bir oyun platformunda annesinin eskiden çekilmiş özel görüntüleri izlettirildi. Kardashian, konuyla alakalı yasal süreci başlattı.
KARDASHİAN, SKANDALIN ARDINDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Oyun oynadığı sırada annesinin ağlayan bir görseliyle "yayınlanmamış yeni görüntüler" iddialarını gören Saint, durumu hemen ailesine bildirdi.
Kardashian, çocuklarının bu tür içeriklere maruz kalmasına sert tepki göstererek sorumluların cezalandırılması için avukatlarına talimat verdi.
