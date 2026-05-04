4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Mersin’in Bozyazı ilçesinde aynı aileden dört kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle rahatsızlandı. Tekmen Mahallesi’ndeki evlerinde bulantı ve kusma şikayetleri başlayan Ebru (33), eşi Musa (38) ile çocukları Azra (8) ve Ömer Selim Tülü (5) için sağlık ekiplerine haber verildi.

ÇOCUKLAR HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, aileyi Bozyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen iki kardeş hayatını kaybetti.

ANNE VE BABA TEDAVİ GÖRÜYOR

Anne ve baba, ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından ekipler evde inceleme başlatırken, ailenin Karaman’dan yakınlarını ziyaret etmek için Bozyazı’ya geldiği öğrenildi.