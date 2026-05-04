BAE, bir tankerinin Hürmüz Boğazı'nda 2 İran İHA'sıyla hedef alındığını duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir tankerin, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran'dan gönderilen 2 insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğunu duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

ADNOC'a ait bir tanker gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasından İran tarafından 2 İHA ile hedef alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu saldırı şiddetle kınandı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, saldırının, seyrüsefer özgürlüğünü vurgulayan, ticari gemileri hedef almayı veya uluslararası denizcilik yollarını aksatmayı reddeden BM Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararının açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ticari gemileri hedef almanın, Hürmüz Boğazı'nı baskı veya ekonomik şantaj aracı olarak kullanmanın, İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen "bir korsanlık" olduğu, bölgenin ve halkının istikrarına, ayrıca küresel enerji güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda BAE'nin Fuceyra kentinin yaklaşık 145 kilometre kuzeyinde (78 deniz mili) bir petrol tankerine bilinmeyen bir mühimmatın isabet ettiğini duyurmuştu.

Mürettebatın güvende olduğu belirtilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü aktarılmıştı.