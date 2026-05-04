İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in dün Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giderken uçağının teknik sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yapmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in görüşme talebini reddettiği ortaya çıktı.

  • İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağı teknik sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sanchez ile görüşme talebi reddedildi.
  • Özel'in Sosyalist Enternasyonal Başkanı sıfatıyla görüşme teklifi de kabul edilmedi.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 8. Zirvesi’ne katılmak üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in uçağı acil iniş yaptı. İletişim Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, Sanchez'i taşıyan uçağın "öngörülemeyen" bir teknik sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yapmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Bu gelişme sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sanchez ile bir görüşme sağlamak istedi. Ancak Özel'in bu talebi reddedildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, "Dün Ankara’ya bir arıza nedeniyle inen uçağın ardından, görüşme sağlanmaya çalışıldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve yardımcısı Şule Bucak, Sanchez’in ekibine ulaştı ancak Sanchez bu talebi reddetti. Hatta Özgür Özel ve ekibi 'İspanya Başbakanı olarak değil, Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak görüşelim' teklifinde bulundu, ancak bu da kabul edilmedi" ifadelerine yer verdi. 

Öte yandan geceyi Ankara’da geçiren Sanchez ve beraberindeki yetkililer, konakladıkları otelden sabah saatlerinde ayrıldı. Heyeti taşıyan uçak, teknik sorunun giderilmesinin ardından Ankara'dan Erivan'a hareket etti.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOnur Yener:

Özgürü ipleyen yok anlaşılan...

Haber Yorumlarısade vatandaş:

aydınlatmada beyaz değil sarı renkli ampül kullanıyor o yüzden ortalığı bombulanık gösteriyor

