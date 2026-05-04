Haberler

Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor'a 4-1 kaybeden Galatasaray'da yenilginin nedeni ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı oyuncuların, stadyumda taraftara açık gerçekleştirilen antrenmandan kaynaklı şampiyonluk havasına girdiği ve bu nedenle Samsunspor maçına tam konsantrasyon sağlayamadıkları ifade edildi.

Samsunspor deplasmanında 4-1'lik ağır bir mağlubiyet alarak büyük sürpriz yaşayan Galatasaray'da yenilginin asıl nedeni ortaya çıktı.

ŞAMPİYONLUK HAVASINA KAPILDILAR

Sarı-kırmızılı camiadan gelen bilgilere göre; Galatasaraylı futbolcular maçtan önce RAMS Park Stadyumu'nda taraftarlara açık şekilde gerçekleştirilen antrenmanda şampiyonluk havasına fazlasıyla kapıldı. Tribünleri dolduran coşkulu Galatasaray taraftarının tezahüratları ve şampiyonluk sloganları arasında antrenman yapan futbolcuların, karşılaşmaya gereken ciddiyet ve konsantrasyonla hazırlanamadığı belirtildi. Bu doğrultuda oyuncular arasında erken bayram havası oluştu. 

SAMSUNSPOR HAFİFE ALINDI

Birçok futbolcunun Samsunspor karşısına "Şampiyonluk neredeyse elimizde" düşüncesiyle sahaya çıktığı ve rakibi hafife aldığı ifade edildi. Bu mental gevşeklik, samsunspor'un hızlı ve etkili atakları karşısında Galatasaray savunmasının dağılmasına yol açtı. Teknik heyetin de bu açık antrenman kararının sonuçlarını öngöremediği ve oyuncuları yeterince uyarmadığı konuşulurken, yaşanan 4-1'lik skor hem camiada hem de sosyal medyada büyük tepki çekti. 

Fatih Kayalı
Haberler.com
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza

Bakanlık affetmedi! AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından füze!

Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

Mayıs ayında sel kabusu! Cenazeye kepçe ile gittiler
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı