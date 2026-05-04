Haberler

Çatalağaç Deresi'nde kirliliğine neden olan Alagöz Madencilik Şirketi'ne 2.5 milyon lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Doğankent İlçesi, Çatalağaç köyü sınırlarında bakır, kurşun, çinko madeni zenginleştirme faaliyeti gösteren ve Çatalağaç Deresi'nde kirliliğine neden olan Alagöz Madencilik Şirketi'ne aynı ihlalin tekrarı nedeniyle 2 milyon 517 bin lira ceza uygulandı.

Giresun'un Doğankent İlçesi, Çatalağaç köyü sınırlarında bakır, kurşun, çinko madeni zenginleştirme faaliyeti gösteren ve Çatalağaç Deresi'nde kirliliğine neden olan Alagöz Madencilik Şirketi'ne aynı ihlalin tekrarı nedeniyle 2 milyon 517 bin lira ceza uygulandı. Kirliliğe neden olan yeraltı galerisi, gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait madenden atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi. Daha önce de 2 kez aynı ihlal nedeniyle para cezası uygulanan işletmeye bu kez 3 katı yaptırım uygulanarak, 2 milyon 517 bin lira ceza kesildi. Yeraltı galerisinden kaynaklanan taban suyunun kontrol altına alınmasına ve çökeltim sağlanarak deşarj edilmesine yönelik bir havuz yapılana kadar maden ocağında taban suyu deşarjı yapılan yeraltı galerisinin üretim faaliyetleri durduruldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket