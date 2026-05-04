Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Güncelleme:
Nisan enflasyonu sonrası memur ve memur emeklileri için 4 aylık zam oranı %10,51’e ulaşırken, yılın ilk 6 ayı için beklentiler zammın %14,23 seviyesine çıkabileceğini gösteriyor. Peki temmuzda polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? İşte memurlar için zam hesaplaması...

  • 4 aylık enflasyon %14,64, enflasyon farkı %3,28, toplu sözleşme zammı %7 olup toplam zam %10,51 olarak hesaplanmıştır.
  • Mayıs ve haziran enflasyon tahminleriyle 6 aylık enflasyon %18,5'e ulaşması durumunda toplam zam %14,23 olacaktır.
  • En düşük memur maaşı %10,51 zamla 68.395 TL'ye, %14,23 zamla 70.698 TL'ye; en düşük memur emeklisi aylığı ise %10,51 zamla 30.691 TL'ye yükselecektir.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, temmuz ayında yapılacak maaş artışına odaklanırken, TÜİK’in açıkladığı nisan enflasyonu sonrası zam hesapları şekillenmeye başladı.

4 AYLIK VERİLERLE ZAM ORANI NETLEŞTİ

2026’nın ilk yarısında yüzde 18,6 zam ve 1000 TL seyyanen artış alan kamu çalışanları için temmuz zammının ilk 4 aylık verileri ortaya çıktı. Buna göre:

  • 4 aylık enflasyon: %14,64
  • Enflasyon farkı: %3,28
  • Toplu sözleşme zammı: %7
  • Toplam zam: %10,51

Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 68 bin 395 liraya yükselirken, en düşük memur emeklisi aylığı ise 30 bin 691 liraya çıkacak.

6 AYLIK TAHMİNLER DAHA YÜKSEK ZAM İŞARET EDİYOR

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre mayıs ve haziran enflasyonunun sırasıyla %1,82 ve %1,52 olması bekleniyor. Bu senaryoya göre 6 aylık enflasyon %18,5’e ulaşacak.

Bu durumda memur ve memur emeklileri için:

  • Enflasyon farkı: %6,76
  • Toplam zam: %14,23

En düşük memur maaşı 70 bin 698 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 724 liraya yükselecek.

İşte meslek gruplarına göre zamlı maaşlar;

Memur (üniv. mez.) 9/1

  • Mevcut: 64.397 TL
  • %10,51: 71.167 TL
  • %14,23: 73.561 TL

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4

  • Mevcut: 94.384 TL
  • %10,51: 104.305 TL
  • %14,23: 107.817 TL

Mühendis 1/4

  • Mevcut: 96.211 TL
  • %10,51: 106.324 TL
  • %14,23: 109.900 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1

  • Mevcut: 66.870 TL
  • %10,51: 73.899 TL
  • %14,23: 76.385 TL

Vaiz 1/4

  • Mevcut: 76.653 TL
  • %10,51: 84.711 TL
  • %14,23: 87.562 TL

Uzman öğretmen 1/4

  • Mevcut: 81.219 TL
  • %10,51: 89.756 TL
  • %14,23: 92.779 TL

Öğretmen 1/4

  • Mevcut: 73.368 TL
  • %10,51: 81.079 TL
  • %14,23: 83.806 TL

Araştırma görevlisi 7/1

  • Mevcut: 90.568 TL
  • %10,51: 100.088 TL
  • %14,23: 103.449 TL

Polis memuru 8/1

  • Mevcut: 81.617 TL
  • %10,51: 90.196 TL
  • %14,23: 93.233 TL

Başkomiser 3/1

  • Mevcut: 89.214 TL
  • %10,51: 98.592 TL
  • %14,23: 101.924 TL

Avukat

  • Mevcut: 90.000 TL
  • %10,51: 99.459 TL
  • %14,23: 102.807 TL

Hemşire (üniv. mez.) 5/1

  • Mevcut: 74.770 TL
  • %10,51: 82.628 TL
  • %14,23: 85.407 TL

Profesör 1/4

  • Mevcut: 135.089 TL
  • %10,51: 149.289 TL
  • %14,23: 154.313 TL

Uzman doktor 1/4

  • Mevcut: 150.426 TL
  • %10,51: 166.234 TL
  • %14,23: 171.829 TL
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

üç cocuk yapıp adaletsiz sisteme yetiştirmek enayiliktir

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

