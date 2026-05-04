Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Nisan enflasyonu sonrası memur ve memur emeklileri için 4 aylık zam oranı %10,51’e ulaşırken, yılın ilk 6 ayı için beklentiler zammın %14,23 seviyesine çıkabileceğini gösteriyor. Peki temmuzda polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? İşte memurlar için zam hesaplaması...
- 4 aylık enflasyon %14,64, enflasyon farkı %3,28, toplu sözleşme zammı %7 olup toplam zam %10,51 olarak hesaplanmıştır.
- Mayıs ve haziran enflasyon tahminleriyle 6 aylık enflasyon %18,5'e ulaşması durumunda toplam zam %14,23 olacaktır.
- En düşük memur maaşı %10,51 zamla 68.395 TL'ye, %14,23 zamla 70.698 TL'ye; en düşük memur emeklisi aylığı ise %10,51 zamla 30.691 TL'ye yükselecektir.
Milyonlarca memur ve memur emeklisi, temmuz ayında yapılacak maaş artışına odaklanırken, TÜİK’in açıkladığı nisan enflasyonu sonrası zam hesapları şekillenmeye başladı.
4 AYLIK VERİLERLE ZAM ORANI NETLEŞTİ
2026’nın ilk yarısında yüzde 18,6 zam ve 1000 TL seyyanen artış alan kamu çalışanları için temmuz zammının ilk 4 aylık verileri ortaya çıktı. Buna göre:
- 4 aylık enflasyon: %14,64
- Enflasyon farkı: %3,28
- Toplu sözleşme zammı: %7
- Toplam zam: %10,51
Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 68 bin 395 liraya yükselirken, en düşük memur emeklisi aylığı ise 30 bin 691 liraya çıkacak.
6 AYLIK TAHMİNLER DAHA YÜKSEK ZAM İŞARET EDİYOR
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre mayıs ve haziran enflasyonunun sırasıyla %1,82 ve %1,52 olması bekleniyor. Bu senaryoya göre 6 aylık enflasyon %18,5’e ulaşacak.
Bu durumda memur ve memur emeklileri için:
- Enflasyon farkı: %6,76
- Toplam zam: %14,23
En düşük memur maaşı 70 bin 698 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 724 liraya yükselecek.
İşte meslek gruplarına göre zamlı maaşlar;
Memur (üniv. mez.) 9/1
- Mevcut: 64.397 TL
- %10,51: 71.167 TL
- %14,23: 73.561 TL
Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
- Mevcut: 94.384 TL
- %10,51: 104.305 TL
- %14,23: 107.817 TL
Mühendis 1/4
- Mevcut: 96.211 TL
- %10,51: 106.324 TL
- %14,23: 109.900 TL
Teknisyen (lise mez.) 11/1
- Mevcut: 66.870 TL
- %10,51: 73.899 TL
- %14,23: 76.385 TL
Vaiz 1/4
- Mevcut: 76.653 TL
- %10,51: 84.711 TL
- %14,23: 87.562 TL
Uzman öğretmen 1/4
- Mevcut: 81.219 TL
- %10,51: 89.756 TL
- %14,23: 92.779 TL
Öğretmen 1/4
- Mevcut: 73.368 TL
- %10,51: 81.079 TL
- %14,23: 83.806 TL
Araştırma görevlisi 7/1
- Mevcut: 90.568 TL
- %10,51: 100.088 TL
- %14,23: 103.449 TL
Polis memuru 8/1
- Mevcut: 81.617 TL
- %10,51: 90.196 TL
- %14,23: 93.233 TL
Başkomiser 3/1
- Mevcut: 89.214 TL
- %10,51: 98.592 TL
- %14,23: 101.924 TL
Avukat
- Mevcut: 90.000 TL
- %10,51: 99.459 TL
- %14,23: 102.807 TL
Hemşire (üniv. mez.) 5/1
- Mevcut: 74.770 TL
- %10,51: 82.628 TL
- %14,23: 85.407 TL
Profesör 1/4
- Mevcut: 135.089 TL
- %10,51: 149.289 TL
- %14,23: 154.313 TL
Uzman doktor 1/4
- Mevcut: 150.426 TL
- %10,51: 166.234 TL
- %14,23: 171.829 TL