Alman mayın arama gemisi Fulda, muhtemel Hürmüz Boğazı görevi için yola çıktı

Almanya, İran savaşının sona ermesi durumunda Hürmüz Boğazı'nda muhtemel görev için zaman kaybetmemek amacıyla Fulda isimli mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk etti.

ABD ile İran arasında savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin belirsizlik sürerken, bazı ülkeler Hürmüz Boğazı'ndaki mayın çalışmaları için hazır bekliyor. Almanya savaş sonrası Hürmüz Boğazı'nda muhtemel görev için mayın arama gemisi Fulda'yı Akdeniz'e sevk etti. Alman donanmasına ait mayın arama gemisi Fulda'nın kritik göreve uğurlanma töreni, ülkenin kuzeyindeki Kiel-Wiek deniz üssünde yapıldı.

Fulda mayın arama gemisinde uzman mayın tespit ve imha uzmanlarının da olduğu yaklaşık 40 personelin bulunduğu bildirildi. Söz konusu personelin mayın arama ve tarama faaliyetleri için sonar sistemler ile uzaktan kumandalı sualtı dronları kullanma konusunda uzman oldukları belirtildi. Mühimmat, erzak, güneş ışınlarına karşı koruyucu ekipmanlarıyla yola yola çıkan Fulda'da görev yapan askerlere muhtemel Hürmüz Boğazı görevlendirmesinde giyecekleri bej renkli yazlık üniformalar da verildi.

"Fulda"nın Hürmüz Boğazında görev yapması için onay gerekiyor

Alman donanma gemisi Fulda, Akdeniz'e ulaştıktan sonra NATO'nun Akdeniz, Karadeniz ve Ege'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) Görev Grubu-2'ye (SNMCMG-2) dahil olacak. Ancak Fulda'nın savaş sonrası Hürmüz Boğazı'na muhtemel bir konuşlandırma için Alman Federal Meclisi (Bundestag) tarafından yetkilendirilmesi gerekiyor. Hürmüz Boğazı'nda görev almasına karar verilmesi halinde ise Fulda mayın arama gemisi bölgede tek başına olmayacak. Bir hava savunma fırkateyni, bir ikmal gemisi ve bir deniz gözetleme uçağı Fulda ile birlikte Hürmüz Boğazı bölgesinde olacak. Alman Federal Meclisi, Fulda mayın gemisinin Hürmüz Boğazı'ndaki muhtemel görevinin kapsamında ve süresinde son sözü söyleyecek.

"Alman donanmasının Hürmüz'de görev yapmasının ön şartı, çatışmaların sona ermesidir"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda Alman donanmasının görev yapmasının ön şartının çatışmaların sona ermesi olduğunu ifade etmiş, Fulda'nın bölgede görev yapabilmesinin ise Alman Meclisinden yetki alınmasıyla mümkün olabileceğine işaret etmişti. - KİEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
