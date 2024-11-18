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İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir

İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
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Haberler
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun Maserati marka aracın direksiyonunda çekilen fotoğrafı yankı uyandırırken, aracın İYİ Partili Mehmet Ali Karamemiş'e ait olduğu öğrenildi. Karamemiş, "Araç benim. Yavuz bey ile bir dönem İYİ Parti çatısında siyaset yaptık, kendisi 1 Kasım 2022 tarihinde, Milletvekili adayı olduğum Çankırı'da program yaptı. Çankırı'ya benim aracımla beraber gitmiştik. Şimdi ayrı partideyiz ama siyaset ahlak gerektirir." dedi.

İyi Parti'den istida ettikten sonra 28 Ekim 2024'te Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğraf karesi büyük yankı uyandırdı. Söz konusu fotoğraf karesinde Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka aracı kullanırken görüldü.Ancak Maserati aracın Ağıralioğlu'na ait olmadığı ortaya çıktı.

MASERATİ ARACIN SAHİBİ BELLİ OLDU

Aracın İYİ Partili Mehmet Ali Karamemiş'e ait olduğu öğrenildi. Açıklama yapan Karamemiş, "Maserati, Yavuz Ağıralioğlu'nun mu?" sorusuna, "Benim" yanıtını verdi.

Yavuz Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati, Mehmet Ali Karamemiş'inmiş

MEHMET ALİ KARAMEMİŞ: MASERATİ BENİM

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karamemiş şu ifadeleri kullandı: "Siyaset ahlak gerektirir, Yavuz bey ile bir dönem İYİ Parti çatısında siyaset yaptık, kendisi 1 Kasım 2022 tarihinde, Milletvekili adayı olduğum Çankırı'da program yaptı,o dönem adaylığım açıklanmamıştı. Çankırı'ya benim aracımla beraber gitmiştik. Yolda benim teklifimle sürüş testi yaptığı sırada aldığımız fotoğraftan iftira atılmasına rıza göstermek Vefaya ihanet olur. Şimdi ayrı partideyiz ama siyaset ahlak gerektirir.. Kamuoyuna duyurulur."

Yavuz Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati, Mehmet Ali Karamemiş'inmiş

MEHMET ALİ KARAMEMİŞ KİMDİR?

Mehmet Ali Karamemiş 1958 Çankırı Orta İlçesi Kalfat Beldesi doğumludur. Evli ve dört çocuk babasıdır. İlköğretim tahsilini Kalfat Beldesinde tamamladıktan sonra ardından Endüstri Meslek Lisesi'ni Çankırı, daha sonrada Ankara'da okumuştur. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde, İYİ Parti Çankırı İl Başkanlığı Çankırı Belediye Başkan Adayını Mehmet Ali Karamemiş olarak açıklamıştı.

Mehmet Ali Karamemiş'in söz konusu programda çekildiği fotoğraflar şu şekilde:

Yavuz Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati, Mehmet Ali Karamemiş'inmiş

Yavuz Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati, Mehmet Ali Karamemiş'inmiş

Yavuz Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati, Mehmet Ali Karamemiş'inmiş

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Mal edinmek yolsuzluk hırsızlık siyasette serbest ama göstermek göze sokmak yasak.Ağıralioğlu için demiyorum ama haberden anladığım kadarıyla maserati konu olmuş sanki diğer siyasetçiler Tofaş kullanıyor gibi ...

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Haber YorumlarıTahsin Kırma:

Adamın babadan kalma bir mal varlığı yok, siyasete girmeden önce holdingleri işyerleri vs yok, endüstri meslekten mevzun olmus daha sonra Ankara da ne okuduğu belli değil, sonra da milletvekili olmuş. Bu aracı nasıl aldın diye kimse sormuyor.

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Haber YorumlarıAhmet Sak:

Yavuz aliağıroğlu adamdır

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Bu anahtarda iş yok rengini şimdiden belli etti

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Haber YorumlarıBurhan Üstün:

Ekonomi kötü diye herkes altındaki şahsi arabasını satıp garibanamı dağıtsın. Tüm zenginler toplanıp paraları fakirlere dağıtsa bile, zengin yine iki günde zengin olur fakir hep fakir kalır.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Atatürkçü olması +1 puan valla benim kafa yapısı Şu akpden kurtulalımda kim gelirse gelsin !

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Ha senin ha arkadaşının sonucta dıyorsun ülkede ekonomi kötü hayat pahalı iktıdar yada muhalefet paraları savuruyor şurda oturuyor şu araca biniyor sen daha şimdiden böylesen sonrasını düşenemıyorum biriniz bile dürüst degılsınız

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Haber YorumlarıLouis Tay:

Yeni çete

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Haber YorumlarıMurat İnceoğlu:

Maserati. Nah alırsınız

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