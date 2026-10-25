Konya'da sanayi sitesinde korku dolu anlar! Usta ölümden döndü

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Karapınar’da arızalı tırın körüğünü tamir eden bir fren ustası, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamayı hafif sıyrıklarla atlattı. Büyük gürültüye neden olan patlama, çevredeki esnafı paniğe sürükledi.

TAMİR SIRASINDA PATLADI

Karapınar Sanayi Sitesi’nde fren servisi işleten Halis Demircan, arızalanan tırı tamir etmek için aracın körüğünün altına girdi. Tamir çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle körükte patlama meydana geldi.

ESNAF PANİKLE YARDIMA KOŞTU

Patlamanın şiddetiyle büyük bir gürültü yaşanırken, sesi duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar olay yerine koştu. Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Demircan, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Demircan’ın tırın altında çalıştığı sırada aniden meydana gelen patlama ve çevredekilerin yardım etmek için olay yerine koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı