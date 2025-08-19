Trump: Putin Anlaşmak İstemeyebilir

ABD Başkanı Donald Trump, "Putin anlaşmak istemeyebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderle görüşmesinin ardından bugün yeni bir açıklama yaptı. Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işlerini iyi yaptığını belirten Trump, Zelenskiy'nin, Rusya ile savaşı bitmesi için biraz esneklik göstermesi gerektiğini kaydetti. Trump, "Önümüzdeki haftalarda Putin'i anlayacağız. Putin'in anlaşma yapmak istememesi muhtemel" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ile Putin'in hiçbir zaman 'en iyi arkadaş' olmayacaklarını vurgulayan Trump, fakat iki liderin 'karar vermesi gereken kişiler' olduğunu söyledi.

Trump, Fransa, Almanya ile İngiltere'nin Ukrayna'nın güvenlik garantisi kapsamında sahaya asker göndermeyi istediğini ve Kiev'in NATO'ya katılmayacağını aktararak, "Bir çeşit güvenlik olacak, NATO olamaz. Her zaman Ukrayna'nın, Rusya ve Avrupa arasında bir tampon olduğunu düşündüm" diye konuştu.

Avrupa liderlerinin önünde Putin'i aramadığını dile getiren Trump, "Putin'le sıcak ilişkiler kurmak iyi bir şey. Zaman kaybetmek istemiyorum sadece savaşı sonlandırmak istiyorum. Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması, Ruslar için her zaman kabul edilemez bir durumdu. İster Rusya olsun ister Sovyetler Birliği olsun. Putin'den çok öncesine dayanıyor" dedi.