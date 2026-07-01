Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Kanada'da bir eğitim kurumunda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde sahneye çıkan Filistinli öğrenci, cübbesinin üzerine taktığı kefiyeyle diplomasını almaya yöneldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sahnede bulunan öğretim görevlisinin öğrencinin boynundaki kefiyeyi aniden çekerek çıkardığı görüldü. Öğrenci kısa süreli şaşkınlık yaşarken tören devam etti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Olayın görüntülerinin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı öğretim görevlisinin davranışını eleştirdi. Kullanıcılar, kefiyenin birçok Filistinli için kültürel kimliğin ve dayanışmanın sembolü olduğunu belirterek müdahalenin kabul edilemez olduğunu savundu.

KEFİYE TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

İsrail-Gazze savaşının ardından dünyanın birçok üniversitesinde kefiye kullanımı ve Filistin'e destek gösterileri nedeniyle benzer tartışmalar yaşanıyor. Bazı eğitim kurumları bunu siyasi sembol olarak değerlendirirken, öğrenciler ve insan hakları savunucuları kefiyenin aynı zamanda kültürel bir kimlik unsuru olduğunu dile getiriyor.

Söz konusu olayla ilgili eğitim kurumundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com