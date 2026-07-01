İndirim beklerken sürpriz zam! Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Akaryakıt istasyonlarında tabela bir kez daha değişmeye hazırlanıyor. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına aşağı yönlü etki etmesi ve tüketiciyi rahatlatması bekleniyordu. Ancak piyasalardaki beklentinin aksine, LPG'ye gelmesi öngörülen 52 kuruşluk indirim daha pompaya yansımadan benzin cephesinden zam haberi geldi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzin fiyatlarında yukarı yönlü ciddi bir maliyet artışı yaşandı. Gazeteci Olcay Aydilek, benzin fiyatlarına 2,19 TL zam beklendiğini duyurarak piyasadaki son durumu şu sözlerle özetledi:

"Akaryakıt, sağ gösterip sol vurdu. İndirim beklerken zam kapıya dayandı. Benzine, bu gece yarısı 2,19 TL zam göründü. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen zam tutarı 55 kuruş."

Vergilerin bir kısmından feragat edilerek fiyat artışını tüketiciye daha az yansıtmayı amaçlayan "eşel mobil" sisteminin devreye girmesiyle, 2,19 TL'lik zammın 55 kuruşluk kısmı pompa satış fiyatlarına eklenecek.

İL İL YENİ BENZİN FİYATLARI

Gelecek olan 55 kuruşluk zammın gece yarısından itibaren pompaya yansımasıyla birlikte, büyükşehirlerdeki ortalama benzin litre fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

İstanbul 62,84 TL

Ankara 63,78 TL

İzmir 64,05 TL

Doğu İlleri (Ortalama) 65,40 TL

(Not: Akaryakıt fiyatları illere, ilçelere ve dağıtım şirketlerine göre küçük çaplı değişiklikler gösterebilmektedir.)

Kaynak: Haberler.com