Haberler

Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı Haber Videosunu İzle
Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'dan Samsun'daki festivale gelen genç bir kadın, çektiği videoda etkinlik alanındaki insanların eğlenmediğini savundu. "DJ set kurmuş ama kimse dans etmiyor. Sadece ben dans ediyorum" diyen genç, "Herkes çay, çorba, çekirdek oturuyor" sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Samsun'da düzenlenen festivale katılan Almanya vatandaşı bir genç, etkinlik alanında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde festival alanını gezen genç, kalabalığa rağmen insanların eğlenmediğini savundu.

"EĞLENCESİNİ YİTİREN ÜLKE"

Videoda, "Eğlencesini yitiren ülke" ifadelerini kullanan genç, kurulan DJ sahnesine rağmen kimsenin dans etmediğini öne sürdü.

"DJ set kurmuş ama kimse dans etmiyor. Sadece ben dans ediyorum" diyen genç, çevredeki insanların daha çok oturup sohbet ettiğini dile getirdi.

"HERKES ÇAY, ÇORBA, ÇEKİRDEK"

Festival alanındaki atmosferi eleştirmeyi sürdüren genç, "Herkes çay, çorba, çekirdek oturuyor" sözleriyle dikkat çekti.

Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntüler, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar gence hak verirken, bazıları ise festivallerde eğlence anlayışının kişiden kişiye değişebileceğini savundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın

İranlı aşırı sağcı din adamından dünyayı alarma geçiren çağrı
Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı

Ne altın ne borsa! İşte Trump'a milyarlar kazandıran yatırım aracı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
''Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde öldü'' iddiası! Yaz Yıldırım'dan açıklama var

''Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde öldü'' iddiası! Açıklama geldi
Rusya, Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor

Rusya duyurdu! 2 adet uçak Türkiye'ye gelecek
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar

Ölümü şüpheliydi! Ejegül'ün son görüntüleri kan dondurdu
Trossard adım adım Beşiktaş'a doğru

Süper Lig devine hayırlı olsun!
Anlaşma sağlandı! Metecan Birsen ezeli rakibe gidiyor

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer oluyor
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk F-16'ları binlerce kilometre ötede vurdu