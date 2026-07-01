Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

Samsun'da düzenlenen festivale katılan Almanya vatandaşı bir genç, etkinlik alanında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde festival alanını gezen genç, kalabalığa rağmen insanların eğlenmediğini savundu.

"EĞLENCESİNİ YİTİREN ÜLKE"

Videoda, "Eğlencesini yitiren ülke" ifadelerini kullanan genç, kurulan DJ sahnesine rağmen kimsenin dans etmediğini öne sürdü.

"DJ set kurmuş ama kimse dans etmiyor. Sadece ben dans ediyorum" diyen genç, çevredeki insanların daha çok oturup sohbet ettiğini dile getirdi.

"HERKES ÇAY, ÇORBA, ÇEKİRDEK"

Festival alanındaki atmosferi eleştirmeyi sürdüren genç, "Herkes çay, çorba, çekirdek oturuyor" sözleriyle dikkat çekti.

Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntüler, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar gence hak verirken, bazıları ise festivallerde eğlence anlayışının kişiden kişiye değişebileceğini savundu.