TBMM Genel Kurulu'nda, toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin teklifin 4 maddesi daha kabul edildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4 maddesi daha kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakika ve grup başkanvekillerinin güncel siyaset ile ilgili yaptığı değerlendirmelerin ardından gündem bölümüne geçildi.

'BU TEZKERE MECLİSTE NEDEN KONUŞULMUYOR'

Bu bölümde Milli Savunma Komisyonu'nun ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği yönünde tezkere okundu. Tezkerenin okunmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, tezkerenin eksik bilgiler içerdiğini belirterek, "Bu nasıl bir tezkere? Burası TBMM. Ne zaman gidecek, neden gidecek? Bu nedir yani, anlamıyorum. Bu olacak şey mi, usulde böyle bir şey var mı? Olmaz, bakın, bu iş iyice ciddiyetsiz bir hale geldi. Hulusi Akar ABD'ye niye gidiyor? Tarih yok, niye? Maça mı gidiyor, bilmiyorum ben. 'Maça mı gidiyor?' sorusunu bile ben bir devlet adamına, kendime yakıştırmam ama tarih yok, içerik yok, neden gidiyor, neden bu tezkere Mecliste konuşulmuyor? Ne zaman içinizden birisi ABD'ye gitse başımıza bir şey geliyor; ya butlan geliyor ya partiye geliyor ya birine geliyor. Hayrına gitmiyorsunuz ki, bu ülkeye hayır gelmiyor ama ben bunu öğrenmek istiyorum. Bu işlemi, lütfen tezkereyi okuyun, muhatapları bilgi versin, herkes anlasın, ondan sonra oylansın, bu ciddi bir şey. Hulusi Akar-ABD-ziyaret-AKP; bunların hepsi bir araya geldiği zaman insanın kafası karışıyor" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMA PARLAMENTER DİPLOMASİ İÇİN YAPILIYOR'

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, tezkerenin Meclis Başkanlığı'ndan Genel Kurula geldiğini, tezkere üzerine söz talebi olduğunda karşılayacağını ancak işlemin kesinleşmesinin ardından bütün bilgilerin netleşeceğini ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, CHP'li Başarır'a cevaben, "Burada yapılan çalışma parlamenter diplomasi için yapılıyor. Şimdi Ali Mahir Bey söyleyince ben de bilgi almaya çalıştım. Şu ana kadar aldığım verilere göre 13 Temmuz'da olan bir seyahat ve diplomasi; Savunma Komisyonu olarak CHP'li üyelerin de katılacağı ve komisyon Amerika Kongresi'nde Türkiye'yi, ülkemizi, Meclisimizi temsil etmeye yönelik bir çalışma. Dolayısıyla, burada tarih niye yok? Burada Genel Kurul onay verdikten sonra oradaki hem elçiliğimizle hem muhataplarıyla randevu konusunun değerlendirileceği ifade edildi. Dolayısıyla, Meclisimizin, tüm partilerin, komisyonun yapacağı bir çalışma. Dolayısıyla, Meclisin yapmış olduğu bir parlamenter diplomasi, kişisel bir seyahat değil, bir parti ziyareti değil, meclis ziyaretidir. Temas, ülkemiz adına gurur verecek, her platformda olmamız lazım ve tüm partilerden" diye konuştu.

'ZİYARETİN İÇERİĞİ DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE VERİLSİN'

Ardından yeniden söz alan CHP'li Başarır, "Kişisel bir ziyaretin burada bir tezkereyle konuşulması akla ziyan bir durum ama olası bir ziyaretin tarihi, kapsamı, içeriği bilinmeli, burada oylanıyor bakın; bu, grupları bağlar; bu, hepimizi bağlar. Tarihi bile bilmiyor, bakın temmuzun bir şeyi olabilir. Olamaz diyorum, bakın ciddiyet. Sonra, 'Niye kızıyorsunuz?' diyor. Bu kızılmayacak bir durum değil, olmaz bu. Şimdi, bunu oyladık, sadece okundu ama kimse anlamadı ve ilginçtir el de kaldırılıp indirilmedi. Bakın, biz bilmediğimiz için, anlamadığımız için on saniyede olan bir şey. Yarın, Allah korusun vahim bir tablo, bambaşka bir şey olur, bu Meclisi bağlar; bu, sizi de bağlar Sayın Başkan, Divanı da bağlar, herkesi bağlar. O yüzden, bunun kapsamı, içeriği, tarihi hepsi düzgün bir şekilde verilsin" dedi.

'MAÇA MI GİDECEK?'

Meclis Başkanvekili Bingöl, çalışma yöntemlerinin tümünün araştırma önergesiyle görüşülebileceğini ve tüm siyasi partilerin ziyaret için görüşlerini paylaşabileceğini ifade etti ve Başkanlığını ettiği oturumlar öncesinde tezkereleri daha detaylı inceleyeceğini ekledi. CHP'li Başarır yerinden söz alarak, "Bugün Meclis gündemi geldiğinde de böyle bir şey gündemde yoktu yani birden karşımıza çıktı. Arkadaşlar ısrarla soruyor: 'Maça mı gidecek?' Ben bu dakikadan sonra maça kimin gideceğini Meclisten bilmem ama Hulusi Akar'ın gidemeyeceği bir gerçek" dedi.

'BÜROKRASİNİN DAHA ÖZENLİ OLMALARI DAHA DA KIYMETLİ OLUR'

AK Parti'li Gül ise olayın kişiselleştirilmesinin doğru olmayacağını dile getirerek, "Dış ilişkilerdeki arkadaşlarımızın da hangi tarihte gidilecek, kimler gidecek, bunu tekrar Genel Kurulun, onayına ve bilgisine en azından sunması şık bir tutum olur. Burada benim aldığım bilgiye göre, onaydan sonra gerekli bu anlamda tam program belli olsun. Bu, bizim grubumuzun belirlediği bir takvim değil yani bir parti ziyareti değil ama arkadaşlarımız da netleştikçe Genel Kurula kimler gidecek, hangi tarihte gidecek, bunun gelmesi şık ve yakışan olur. Bürokrasinin daha özenli olmaları daha da kıymetli olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ GÖRÜŞMELERİNDE TARTIŞMA

Ardından siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergelerinin görüşmelerine başlandı. Bu bölümde CHP grubunun sunduğu, 'Mevsimlik tarım işçilerinin karşılaştığı sorunların tüm yönleriyle araştırılarak bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi' başlıklı önergesi sırasında DEM Parti ve İYİ Parti grubu arasında tartışma yaşandı. Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, "Türkiye'de bu kadar problem varken, 'İktidar ne yapıyor' diye bakıyoruz. Bu insanları evinden, yurdundan eden, anasını bacısını dağa kaldıran, babasını atasını katleden, toprağına çöken lanet terör örgütü PKK, onun mensupları ve hain terör hükümlüsü, bebek katili, teröristbaşını nasıl affedeceğinin derdini tutmuş gözüküyor. Bir yanda da öyle ki, 'Biz Kürt halkının, Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların haklarını savunmak için siyaset yapıyoruz' diyenler de, 'Bu adama özgürlük istiyoruz' diye, miting yapacağız diye bas bas bağırıyorlar" diye konuştu.

'BU ÜLKENİN EN TEMEL SORUNU OLAN KÜRT SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, partisinin düzenleyeceği mitingler ile ilgili şöyle konuştu;

"Bu ülkenin en temel sorunu olan Kürt sorununu çözmek için mücadele ediyoruz. Bu ülkede gerçekten barışın tesis edilmesi için emek harcıyoruz, mücadele ediyoruz, çaba harcıyoruz ama birileri ne yazık ki barıştan korktuğu için, çözümsüzlükten beslendiği için her kürsüye çıktıklarında sürekli partimizi itham eden ve kendilerine alan açmaya çalışan bir siyaset yürütüyorlar. Açık ve net söyleyelim, gidin kendinize başka bir gündem bulun. Sürekli DEM Parti'ye çamur atarak sürekli DEM Parti üzerinden gündem olmaya çalışmaktan artık vazgeçin. DEM Parti kendi kurumsal kimliği içerisinde, kendi eylem takvimini, kendi mücadele hattını, kendi politik hattını belirleyen bir partidir. Halkın oy verdiği, teveccüh ettiği, bu ülkenin 3'üncü büyük siyasi partisinden bahsediyoruz. Miting yaparken hiç kimseden icazet alacak değiliz. Bu ülkenin barışı için, bu ülkenin insanlarının ölmemesi için mücadele ediyoruz, çaba harcıyoruz. Biraz buna saygı duyun, saygı duymayı bilmiyorsanız da bir zahmet susun yani, susun."

'TERÖRE BULAŞMIŞ VEYA SUÇ İŞLEMİŞİN AFFINI YA DA ONUN REFERANSINI ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ'

İki parti milletvekilleri arasında sataşmalar sürerken İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz söz aldı. Poyraz, "Burada defalarca ifade ettik, bu Parlamentodaki her bir milletvekili, bu ülkedeki kanunlara uyan, kurallara uyan, vergisini ödeyen, suça bulaşmamış, devletin her türlü yanlışına, iktidarın her türlü yanlışına rağmen suça bulaşmamayı tercih etmiş vatandaşın derdini çözmekle ve vatandaşın refahını yükseltmekle sorumlu, iktidar da muhalefet de ama bu Parlamentoda defaatle ve defaatle teröriste, teröre bulaşmış veya suç işlemişin affı ya da onu referansını İYİ Parti asla ve kat'a kabul etmeyecek ve bununla ilgili her seferinde hem defans gösterecek hem bununla ilgili şerh koyacak hem de bununla ilgili İç Tüzük'ün ve Anayasa'nın bize verdiği tüm yetkileri sonuna kadar kullanacağız" dedi.

'KÜRT SORUNUN ÇÖZÜMÜ SİYASAL VE HUKUKSAL ZEMİNE ÇEKİLMELİ'

Yeniden söz alan DEM Parti'li Koçyiğit, "Kürt sorununun sonucunda şiddet açığa çıkmıştır ve bugün gerçek anlamda Kürt sorununun çözümünde şiddet başlığının ortadan kalkıp meselenin siyasal ve hukuksal zemine çekilmesi gibi bir gerçeklikle karşı karşıyayız. İşte o zeminde de Öcalan'ın başaktörlüğüne dikkat çekiyoruz. Gözlerimizi hakikate kapatıp gerçeği karartarak yol alamayız. Kimi referans alacağımızı, neyi referans alacağımızı, neyin siyasetini yapacağımızı belirleyebiliyoruz, belirliyoruz da. Biz bu referansları sadece parti olarak biz değil bakın, Türkiye'de yaşayan milyonlarca insan Öcalan için, 'Benim önderliğimdir' dedi. Bu gerçeğe gözünüzü kapatarak Kürt sorununu nasıl çözeceksiniz, şiddeti nasıl geride bırakacaksınız? 'Cumhuriyet' diyorsunuz, o cumhuriyet nasıl demokratik olacak, nasıl bir hukuk devleti olacak, nasıl adalet tesis edilecek? Bu sorulara da yanıt vermeniz gerekir. Bu sorulara yanıt vermiyorsanız da kusura bakmayın, burada söz kurmamanız gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRK'ÜN, KÜRT'ÜN DERDİNİ PARLAMENTO ÇÖZECEK, TERÖR HÜKÜMLÜSÜ DEĞİL'

Tartışmaların sürdüğü esnada İYİ Parti'li Poyraz, ülkedeki tüm sorunların çözüm yerinin parlamento olduğunu ifade etti. Poyraz, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

"Türk Milleti'ni, bölünmez bütünlüğünü hedef alan bir terör örgütünü kurmuş, yönetmiş, infaz emri vermiş birisinin referans alınması, muhatap kabul edilmesi, haddizatında bu ülkenin mutlak ve eşit vatandaşı olan Kürtlere vasi tayin edilmesi, buna aracılık edenler, bunu övenler; bunların hepsi hem Türk Ceza Kanunu'na göre hem cumhuriyetin felsefe ve ilkelerine göre açıkça suç işliyorlar. O yüzden, bakın, Türk'ün de derdi, Kürt'ün de derdi; Alevi'nin de Sünni'nin de sağcının da solcunun da derdini bu Parlamento çözecek, cezaevindeki bir terör hükümlüsü değil. Bu kadar adam, bu kadar milletvekili, bu kadar koca koca adam, koca koca kadın, cumhurbaşkanları, bakanlar, valiler, hakimler, savcılar, onlar bunlar çözemeyecek; bu işi bir terör hükümlüsü çözecek, öyle mi? O zaman hepimiz boşaltalım bu salonu ya, oturmayın, oturmayın bu salonda, boşaltalım burayı."

'HİÇ KİMSENİN BU ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEDİĞİ YOK'

Tartışmaya diğer parti milletvekillerinin tepki göstermesiyle Meclis Başkanvekili Bingöl, tartışmanın sona ermesi gerektiğini söyledi. Ardından DEM Parti'li Koçyiğit'e söz verdi. Koçyiğit, "Bu ülkedeki çözümsüzlük aklının bedeli çok büyüktür. Konuştuğumuz mesele sıradan bir mesele değil, bence herkes cümlelerini çok özenli seçsin. İşin ucunda, bu ülkede yaşayan insanların, yurttaşlarımızın, halklarımızın en başta yaşam hakkı olmak üzere, ekonomisinden tutalım sosyal hayatına, sosyal hayatından tutalım geleceğine kadar birçok meseleyi barındıran bir sorundan bahsediyoruz. Onun için, öyle halının altına süpürerek, kafamızı kuma gömerek yol alamayacağımız açık ve net. Öcalan'ın muhatap olduğu açık ve nettir. Bakın, bu Meclisten bir heyet gitti, Öcalan'ı ziyaret etti. Herhalde turistik geziye gitmedik biz oraya, değil mi? Gezelim, görelim diye İmralı'ya gitmedik, çözümü konuşmak için gittik, akan kanın durması için gittik. Hiç kimsenin bu ülkeyi bölmek istediği yok. Bu ülkenin birlikte, bir arada, bütün halklarıyla, bütün zenginliğiyle var olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

4 MADDE KABUL EDİLDİ

Siyasi parti önergelerinin ardından teklife geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda teklifin 4 maddesi daha kabul edildi. Maddelere göre; Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi de Bakanlık iznine bağlanacak. Böylece arazilerin küçük parsellere bölünerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesi engellenecek. İzin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanamayacak. Yasağa aykırı abonelik sağlayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak. Alkol bağımlılığı ile mücadele kapsamında atılan adımla gizli reklama izin verilmeyecek. Alkollü içecek üreticilerinin amblem ya da logo ile herhangi bir etkinliğe destek vermesi ve sponsor olması yasaklanacak. Orman sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz için de harekete geçildi. Teklife göre, şartları oluşan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen tapular da belirli şartlarla hak sahiplerine geri verilecek.

GENEL KURUL KAPANDI

Daha sonra Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi 11 Haziran Perşembe günü toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı