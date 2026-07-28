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Parkta elektrik akımı: 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Parkta elektrik akımı: 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir parktaki elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir parktaki elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Büyükpark içindeki kafeteryadaki dondurma dolabına temas eden Ebrar Y. (14) elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ebrar Y, ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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