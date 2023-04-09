Son Dakika: İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Adana'dan aday oldu

Son dakika: İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini bugün saat 14.00'te YSK'ya teslim etti. Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana'dan, Ahmet Eşref Fakıbaba Ankara'dan milletvekili adayı oldu. Öte yandan İYİ Parti 9 ilde aday çıkarmadı.

14 Mayıs seçimlerine haftalar kala vekil listelerini hazırlayan siyasi partilerde hareketli dakikalar yaşanıyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim ettiler.

LİSTENİN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİ

Buna göre Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Adana 1. sıra milletvekili adayı oldu. Futbolcu Gökhan Zan Hatay 2. sıra, Ünal Karaman Konya'dan, Erhan Usta Samsun'dan aday olarak açıklandı. İYİ Parti'nin 9 ilde aday çıkarmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

İYİ PARTİ ADAY LİSTESİ: