Son Dakika: İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Adana'dan aday oldu
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Son dakika: İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini bugün saat 14.00'te YSK'ya teslim etti. Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana'dan, Ahmet Eşref Fakıbaba Ankara'dan milletvekili adayı oldu. Öte yandan İYİ Parti 9 ilde aday çıkarmadı.
14 Mayıs seçimlerine haftalar kala vekil listelerini hazırlayan siyasi partilerde hareketli dakikalar yaşanıyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim ettiler.
LİSTENİN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİ
Buna göre Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Adana 1. sıra milletvekili adayı oldu. Futbolcu Gökhan Zan Hatay 2. sıra, Ünal Karaman Konya'dan, Erhan Usta Samsun'dan aday olarak açıklandı. İYİ Parti'nin 9 ilde aday çıkarmaması ise dikkatlerden kaçmadı.
İYİ PARTİ ADAY LİSTESİ:
- Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
- Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
- Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
- Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
- Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
- Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
- Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
- Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
- Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
- Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
- Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
- Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
- Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
- Sevinç Atabay - Bursa
- Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
- İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
- Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
- Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
- Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
- Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
- Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
- Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra