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Çorum'da bowling salonu kazasında ölen genç kadının iş yeri sahibi tutuklandı

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Çorum'da bowling salonu kazasında ölen genç kadının iş yeri sahibi tutuklandı
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Çorum'da bir bowling salonunda arızayı gidermeye çalışan 28 yaşındaki genç kadın, labut mekanizmasının çarpması sonucu yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının karaciğer yırtılmasına bağlı iç kanamadan öldüğü belirlenirken iş yeri sahibi tutuklandı.

Çorum'da bir bowling salonunda labutları düzenleyen mekanizmanın çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Kent merkezindeki bir çocuk oyun alanının bowling bölümündeki arızayı gidermeye çalışan 28 yaşındaki Melike Yeter, labutları düzenleyen mekanizmanın çarpması sonucu yaralandı.

Ailesi ve iş yeri sahiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede yapılan otopside, karaciğer yırtılmasına bağlı iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Yeter'in cenazesi, Akşemseddin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Öte yandan iş yeri sahibi F.B. (34) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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