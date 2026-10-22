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Fenomen ve oyun geliştirici Manuel Otto canlı yayında kendini ateşe verdi! Feci şekilde hayatını kaybetti

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Fenomen ve oyun geliştirici Manuel Otto canlı yayında kendini ateşe verdi! Feci şekilde hayatını kaybetti
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Çevrim içi oyun Stick Run'ın kurucusu Manuel Otto, 30 yaşında hayatını kaybetti. Almanya'da yaşayan Otto, Twitch'teki canlı yayını sırasında kendini ateşe verdi. Ekip intihar olduğunu belirtti ve ölümünü doğruladı.

Popüler çevrim içi oyun Stick Run’ın kurucusu ve sosyal medya fenomeni Manuel Otto, 30 yaşında hayatını kaybetti. Almanya’da yaşayan Otto’nun Twitch’teki canlı yayını sırasında kendini ateşe verdiği bildirildi.

Oyunun ekibi, ilk açıklamasında Otto’nun yer aldığı bir canlı yayından haberdar olduklarını ve olayın intihar gibi göründüğünü belirtti. Ekip daha sonra Otto’nun ölümünü doğruladı ve doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması çağrısı yaptı. 

STICK RUN’I 14 YAŞINDA GELİŞTİRMİŞTİ

Manuel Otto, Stick Run oyununu henüz 14 yaşındayken geliştirmişti. Oyun, yıllar içinde dünya çapında milyonlarca kişiye ulaştı. Twitch’in canlı yayını ve kaydını platformdan kaldırdığı bildirildi.

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