En ucuz su Gaziantep'te olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı Düzbağ'ın yapımının tamamlanmasıyla Gazi şehirlilerin, büyükşehirler arasında en ucuz suya erişeceğini belirtti.

İnsanı merkeze alan belediyecilik anlayışını 10 yıllık görev süreci boyunca sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 3'üncü döneminde altyapı, içme suyu, ulaşım, çevre, ticaret merkezleri, sosyal, kültürel, tarım, spor ve tesis başlıklarını içeren projelerini Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde tanıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada, daha güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceklerini belirterek, bugün bütün şehrin burada olduğunu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Şahin, "Bugün bütün şehir burada. Kadınıyla erkeği ile buradayız. Aşkımız var, sevdamız var. Geldiğimiz noktada artık biliyoruz ki, şehir insanın, insan şehrin aynasıdır. Gönlünde taş olanın gönlü taş olur. Gönlünde aşk olanın şehri gülistan olur. Gaziantep'i gülistan etmek için buradayız. Yeni Mirmar Sinanlar, yeni İbni Sinalar, yeni İbni Haldunlar yetiştirmek için buradayız. Önümüz çok açık, seçimle ilgili bir derdimiz yok. Rekor üzerine rekor kırmak için buradayız. Bu bir Fatma Şahin meselesi değil, Ankara'da elimiz çok güçlü. Bunun yanı sıra şehirdeki Gaziantep Modeli ile 1 Nisan itibariyle çalışmalara başlıyoruz" diye konuştu.

DÜZBAĞ BARAJININ TAMAMLANMASIYLA BÜYÜKŞEHİRLERDE EN UCUZ SU GAZİANTEP'TE OLACAK

Programın açılış konuşması sonrası Başkan Fatma Şahin, 3'üncü dönemini kapsayacak 2024-2029 yılları arasında hedeflediği projeleri sunum eşliğinde anlattı.

Bu kapsamda Gaziantep'in su ihtiyacını 2050 yılına kadar giderecek Düzbağ projesinin İçme Suyu İsale Hattı'nın devamı olacak ve Gaziantep Büyükşehir eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı Düzbağ'ın yapımının tamamlanmasıyla Gazi şehirlilerin, büyükşehirler arasında en ucuz suya erişeceğini belirtti.

METRO PROJESİ İLE YOLCULAR ULAŞIMDA ZAMAN TASARRUFU SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alınan ve Gaziantep'te toplu taşımada yeni bir dönemi başlatacak Metro projesi'ni de sunumunda katılımcılara anlatan Başkan Şahin,15 milyar TL'lik dev yatırım; Gar – Düztepe – Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesi'nin toplu taşımada güvenliğin, konforun ve memnuniyetin artmasını sağlayacağını, yeşil şehrin ulaşım standartlarını koruyacağını dile getirdi.

6 MİLYAR TL'LİK DÜLÜK PROJESİ İLE HEM YEŞİL ALANLAR KORUNACAK HEM DE KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK

Seçim beyannamesinin en büyük mega projelerini bir bir açıklayan Başkan Şahin, yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne kesintisiz ulaşım sağlayacak 6 milyar TL'lik Dülük Tüneli projesini ele aldı.

Bu bağlamda Şahin, 5 bin 800 metre uzunluğundaki Dülük Tüneli'yle OSB – kent merkezi hattı için çevre yolu ile alternatif bağlantı imkanı sunacak projedeki çalışmayla Dülük Ormanı kısmından geçen 2 bin 900 metrelik 2 tünelden oluşacak proje sayesinde ormanın doğal ve tarihi yapısınınkorunacağını ifade etti.

126 KİLOMETRELİK ÇEVRE YOLU PROJESİ KENTİN ULAŞIMINA NEFES ALDIRACAK

Gaziantep'in ulaşımdaki gücüne güç katacak çevre yolu projesinin detaylarını da katılımcılarla paylaşan Şahin, 126 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolunun doğuda Tem Otoyolu ve D-400 karayolu bağlantısı ile başlayarak, güneyde Güneyşehir yerleşimini ve Oğuzeli ilçesinin kuzeybatı ucunu çevreleyeceğini, Gaziantep'in projenin kuzeybatı ucundan ise D-400 Karayolu ile Tem Otoyolu bağlantısını sağlayacağını ve son olarak kuzeyde Kuzeyşehir yerleşimini kapsayıp Tem Otoyolu ve D-400 karayolu ile yeniden bağlanacağının bilgisini verdi.

YERLİ VE MİLLİ HİDROJENLİ OTOBÜSLERLE HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Sunumun devamında çevreci yatırımlarıyla ön plana çıkan Gaziantep Büyükşehir'in yerli ve milli, sıfır emisyonlu hidrojenle çalışan otobüslerini de kentteki toplu ulaşıma kazandırdıklarını anlatan Şahin, bir depo yakıtla 500 kilometre yol kat edildiğini ve yüksek yolcu kapasitesi ve konforuyla ön plana çıktığını anlattı.

Sunumda Şahin, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrası Gaziantep'te, Nurdağı'nda 10 bin metrekare alanda hayatını kaybedenleri anmak, yıkımı göstererek gelecek nesilleri bilinçlendirecek, deprem anında yapılması gerekenleri anlatacak, aynı zamanda mimarlık ve inşaat mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin eğitim amaçlı ziyaret edebileceği Deprem Anma ve Eğitim Merkezi yapılacağını duyurdu.

Bunun yanı sıra Şahin, yerel yönetimlere örnek niteliği taşıyacak; yeni BÜSEMLER, Huzurlu Yaylası'ndaki yayla turizmi projesi, yeni yaşlı bakım evi, sebze hali, yeşil koridor, yeni müzeler ve Valiliğin kütüphaneye dönüştürülmesi gibi birçok projenin detaylarını da katılımcılarla paylaştı.

GÜL: GAZİANTEP'İN BİRLİKTELİĞİ BU KENTİ EN İYİ YERLERE TAŞIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, memleket meselesi olduğunda ayrılıkları bir tarafa bırakıp, birliği ve beraberliği merkeze aldıklarını aktararak, "Gaziantep deyince hepimiz bir oluruz. Bu duyguyu hep beraber yaşayan bir şehiriz. Gaziantep'te, Gazianteplinin kazanması için yatırımını yine bu kentte yapan sanayicilerimiz var. Bu anlamda Gaziantep'in bütün müteşebbislerine, sanayicilerine, iş insanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. İşte bu birliktelik Gaziantep'i her alanda çok iyi yerlere taşıyor" ifadelerini kullandı.

GÜLER: DEĞER ÜRETMEK ZOR İŞTİR

AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Gazianteplilerin bu sıcak coşkulu ve kalpten gelen sevgileri için şükranlarını sunarak, "Hepinizi bu değerli toplantıya katılımlarınızdan dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. İyi ki varsınız. Değer üretmek çok zor bir iştir. Önce projelendireceksiniz sonra bütçesini hazırlayacaksınız. Fatma Başkanımın hayaliyle başladı bu eserler. Bunlar çok zor işlerdir. Belediyecilik adına 10 yıllık serüvende yapılanları biraz önce gördük. Yapılan hizmetlerden dolayı Fatma Şahin'e canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ATAY: BAŞKAN ŞAHİN, PROJELERİYLE ŞEHİR DAHA YAŞANABİLİR HALE GETİRMİŞTİR

TBMM İdari Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Başkan Şahin'in izlenilen icraat filminde hayata geçirdiği projelerle çalışkanlığının, kişiliğinin ortaya çıktığını belirterek, "Fatma Şahin, yaptığı hizmetlerle şehrimizi yaşanabilir, güvenli, sanayi, gastronomi şehri haline getirmiştir. Hem kendisiyle hem kendisiyle beraber yol yürüyen ilçe başkanlarıyla gurur duyuyoruz. Türkiye'de örnek belediyeciliğe bakılacaksa Fatma Şahin'in icraatlarına baksınlar. Gaziray'a, yollara, gastronomi, turizm nasıl olunur buna baksınlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, toplantıda Başkan Fatma Şahin'in yeni döneminde vizyon projelerin devam edeceğini ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı'nda parlayan yıldız parlayan şehrin bu projelerle beraber Gaziantep'in olacağından eminim" dedi.

Gaziantep'in başta sağlam duruşun, vicdanlı tutumun, ekonomik gelişmişliğin şehri olduğunu aktaran MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, "Ayrışmadan, ayrıştırmadan Gaziantep'in geleceği için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.