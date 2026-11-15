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Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet

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Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet
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Spor yorumcusu Ömer Üründül, Fenerbahçe için çarpıcı bir iddiada bulunarak sarı-lacivertlilerin Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda ilk 3'e giremeyeceğini belirtti.

Spor yorumcusu Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'deki durumunu değerlendirdi. Üründül sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

''İLK 3'E GİRMESİNİ DÜŞÜNMÜYORUM''

Fenerbahçe'nin sezon sonundaki lig sıralamasında ilk 3'e giremeyeceğini iddia eden Üründül, "Ben, Fenerbahçe'nin ilk 3'e girmesini zor görüyorum ve düşünmüyorum. Ancak Trabzonspor ve Beşiktaş'ın geriye gitmesiyle olur.'' dedi.

''FARK ÇOĞALDI''

Sözlerine devam eden Ömer Üründül, ''Çünkü fark çoğaldı. Tamam şampiyonluk 9 puan ama Trabzonspor'la da 6 puan var. Şu andaki görüntü bugünkü sıralama gibi olur." açıklamasını yaptı. 

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ RAKİBİ 

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligin bir sonraki maç haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
birol gökçe:futbol dan anlayan profesör Ömer üründül???????? seni türk futbolundan soyutlamak lazım..
Tüm yorumlar (5)
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıbirol gökçe:★ Okurların en beğendiği

futbol dan anlayan profesör Ömer üründül???????? seni türk futbolundan soyutlamak lazım..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFEYZİ Kocakulak:

Fb ilk üçe girerse ne olacak.. Özür dilemen yetmez.. Yorumculuğu bırak yeter olur mu...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıMUSTAFA ADEM GÖÇER:İlk yorumu

gs ye şu yorumu yapsa bir daha televizyona çıkamaz. yapıya hizmet devam

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıSinan Ege:

Bu Adam Fenerbahçe düşmanı Bu Fenerbahçe hakkında konuşmasın

Yorum Beğen2
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Haber Yorumlarısanalkabus636:

Beşiktaş çok iyi oynuyor sanki yalandan yere şişiriyorlar

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