Üye Girişi
Haberler
Lise ortak sınav soruları sızdırıldı mı? Yüksek notlar yetkilileri harekete geçirdi

Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda büyük şüphe! MEB harekete geçti
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler

DEM heyetiyle Figen Yüksekdağ arasındaki görüşme başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti bugün ise Figen Yüksekdağ'ı ziyaret ediyor. Kandıra Cezaevine giriş yapan DEM heyeti ile tutuklu bulunan Yüksekdağ arasındaki görüşme başlarken ilk görüntüler de geldi. Yüksekdağ ile görüşmenin ardından DEM heyetinin önümüzdeki hafta bir basın açıklamasıyla, sürece dair kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelen DEM Parti heyeti ardından MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etmiş ardından siyasi parti ziyaretlerini sürdürmüştü.

İLK ZİYARET DEMİRTAŞ'A

Dün Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden DEM Parti İmralı heyeti bugün ise soluğu Kocaeli'deki Kandıra Cezaevinde aldı.

DEM heyetiyle Figen Yüksekdağ arasındaki görüşme başladı

DEM-YÜKSEKDAĞ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

DEM heyeti ile cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ arasındaki görüşme 13.00 itibarıyla başladı.

DEM heyetiyle Figen Yüksekdağ arasındaki görüşme başladı

GÖRÜŞMEDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Merakla beklenen ziyaretten ilk görüntüler servis edilirken, videolarda DEM heyetinin Kandıra Cezaevi'ne giriş yaptığı anlar yer aldı.

DEM heyetiyle Figen Yüksekdağ arasındaki görüşme başladı

ANKARA'DA BASIN TOPLANTISI

Figen Yüksekdağ ile görüşmenin ardından DEM heyetinin önümüzdeki hafta Ankara'da bir basın açıklamasıyla, sürece dair kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor. Heyetin kısa süre içerisinde ikinci kez İmralı Adası'na giderek terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmesi de planlanıyor. O ziyaretin ardından da gözler Öcalan'ın çağrısına çevrilecek.

DEM heyetiyle Figen Yüksekdağ arasındaki görüşme başladı

DEMİRTAŞ İLE EDİRNE'DE GÖRÜŞME

Heyetin hafta sonu ilk görüşmesi dün Edirne'de gerçekleşti. Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, Edirne Cezaevi'ne geldi. DEM heyeti saat 13.15 sıralarında cezaevine giriş yaptı. Görüşme 15.55 sıralarında sona erdi.

DEMİRTAŞ'IN MESAJINI AKTARDI

Buldan, Türk ve Önder görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş'ın sağlığının ve moralinin iyi olduğunu söyledi. Selahattin Demirtaş'ın mesajını aktaran Önder, "Gelişmekte olan sürece katkılarının ve desteklerinin tam olduğunu size iletmemizi istediler." dedi.

Sırrı Süreyya Önder şunları söyledi; "Selahattin Bey'in Twitter hesabından geniş bir açıklama yapılacak. Özellikle televizyonlarda, bu konuda spekülasyon yapılıyor. Sürecin şeffaf yürümediğine dair eleştiriler var. Arkadaşlar, bunlara gerek yok. Bunlar gelmekte olan barışa hizmet eden şeyler değil. Şu an çözersek iki tarafla çözeceğiz, eğer bu fırsatı da kaçırırsak 72 taraf bu işe müdahil olacak. Kamuoyunda aydın, sanatçı bu sürece destek veren bütün kardeşlerimiz ilk defa böyle geniş bir paydada buluştuk."

Heyetteki Ahmet Türk, "Bizim amacımız binlerce yıl beraber yaşamış iki halkın yeniden kucaklaşması, kadim dostluğun tekrar yerine getirilmesidir." derken, Pervin Buldan ise "Biz heyetimiz adına hem Sayın Demirtaş'a hem sayın Mızraklı'ya teşekkür ediyoruz. Hepimizin yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

DEM heyetiyle Figen Yüksekdağ arasındaki görüşme başladı

DEMİRTAŞ'IN MESAJINI AKTARDI

Buldan, Türk ve Önder görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş'ın sağlığının ve moralinin iyi olduğunu söyledi. Selahattin Demirtaş'ın mesajını aktaran Önder, "Gelişmekte olan sürece katkılarının ve desteklerinin tam olduğunu size iletmemizi istediler." dedi.

Sırrı Süreyya Önder şunları söyledi; "Selahattin Bey'in Twitter hesabından geniş bir açıklama yapılacak. Özellikle televizyonlarda, bu konuda spekülasyon yapılıyor. Sürecin şeffaf yürümediğine dair eleştiriler var. Arkadaşlar, bunlara gerek yok. Bunlar gelmekte olan barışa hizmet eden şeyler değil. Şu an çözersek iki tarafla çözeceğiz, eğer bu fırsatı da kaçırırsak 72 taraf bu işe müdahil olacak. Kamuoyunda aydın, sanatçı bu sürece destek veren bütün kardeşlerimiz ilk defa böyle geniş bir paydada buluştuk."

Heyetteki Ahmet Türk, "Bizim amacımız binlerce yıl beraber yaşamış iki halkın yeniden kucaklaşması, kadim dostluğun tekrar yerine getirilmesidir." derken, Pervin Buldan ise "Biz heyetimiz adına hem Sayın Demirtaş'a hem sayın Mızraklı'ya teşekkür ediyoruz. Hepimizin yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

HEYET BİR KEZ DAHA İMRALI'YA GİDECEK

Dem Parti heyetinin kısa süre içerisinde İmralı'ya ikinci ziyareti yapması da bekleniyor. Heyetin süreci ana eksenleriyle Öcalan'a da aktarması bekleniyor. Daha sonra gözler Öcalan'ın çağrısına çevrilecek.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. 9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı. Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullandı. 27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

DEM heyetiyle Figen Yüksekdağ arasındaki görüşme başladı

SİYASİ PARTİLERE ZİYARET TURU

28 Aralık'ta terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'den oluşan DEM Parti İmralı heyeti, siyasi partilere yönelik ziyaret turu başlattı. DEM'lilerin siyasi turu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la başlayıp MHP, AK Parti'yle devam etti. Son olarak CHP, DEVA, Saadet ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler gerçekleştirildi. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, siyasi partilerle fikir alışverişinde bulundu, öneriler dinlendi. DEM Parti heyeti, görüşmelerde kendi fikirlerini de paylaştı.

DEM heyetiyle Figen Yüksekdağ arasındaki görüşme başladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıFurkan inci:

hukumet akıllı adımlarla onumuzdeki seçimide alacak muhalefette iş yok

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Bu işler boş işler. ipler ABD nin elinde. Ana gündem ülke sorunları başta ekonomi, kiralar, fırsatçılar.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz Yıldız:

Hepsinin sonu Erdoğan a çıkıyor oda olmaz diyecek kimse güvenmiyor artık

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaydar :

Boşuna ziyaret etmişler. Halbuki ekmek hepimize yetecekti. Paylaşmayı bilseydim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdam Bey:

CHP bir kere görüştü halk kahramanı sn Kılıçdaroğlu görüşürken birisi ile 10 sene zülm gördü AKP’den şimdi de AKP görüşüyor! Çifte standart işte bu, zion kafalılık böyleymiş! Hakkımı helal etmiyorum işte!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
'Plakalara iyi bakın belki bulursunuz' paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı

"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapmıştı
Bursa'da 750 yıllık safkan yerli hayvanları kurşuna dizdiler

Bursa'da 750 yıllık safkan yerli hayvanları kurşuna dizdiler
Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı

Gizemli virüs dalga dalga yayılıyor! 155 kişi aniden kel kaldı
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası

İlçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti

Son Dakika Haberleri

Erzurumspor-Şanlıurfaspor Maçı Yayın Bilgisi Erzurumspor Şanlıurfaspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - Kocaelispor Maçı Yayın Bilgileri Keçiörengücü Kocaelispor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Keçiörengücü Kocaelispor maçı ne zaman? "1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler…
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.