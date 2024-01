Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi

AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı. 8 maddeden oluşan beyannamenin detaylarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afetlere dayanıklı dirençli yerleşim yerleri kuracağız, şehirlerimizi iklim değişikliğine uygun hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik' adıyla hazırladığı Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Sözlerimin şu çatı altında farklı bir geleceğe farklı bir doğuma vesile olmasını diliyorum. AK Parti Genel Merkezimizin toplantımızı gerçekleştirdiğimiz yeni konferans salonumuzun hayırlı olmasını dileyerek başlıyorum. Bugün burada AK Partimizin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamesi'ni milletimizin takdirine sunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Her seçim idarelerden hesap sorduğu kritik eşiklerdir. Her seçim yeni bir dönemin, sürecin başlangıç noktasıdır. Seçim demokrasiyle yönetilen ülkelerde iktidarın meşruiyet kaynağıdır. Bir ülkede ister hükümet ister şehir düzeyinde kendini yönetecek kadroları belirleyemiyorsa orada demokrasiden söz edilemez.

Açık oy gizli sayım yöntemiyle demokrasiyle uyuşmayan seçimler yapılmıştır. Bu seçimleri ne milletimiz ne tarih demokrasinin tecellisi olarak görmemiştir. Rahmetli Başbakan Menderes'in göreve geldiği 1950 tarihi ülkemizde gerçek anlamda demokrasinin işlemeye başladığı tarihtir.

"15. BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ YİNE DEMOKRASİ ŞÖLENİ ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

TBMM'mizin 20 dönemi çok partili hayata geçildikten sonra seçimlerle oluşmuştur. Ya darbe anayasalarıyla ya Meclis tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ilk defa 2014 yılında halkın oyuyla belirlenmiştir. 2018 ve 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimi ülke tarihimizin önemli dönüm noktalarındandır. Yerel seçimlerin de benzer seyir izlediğini görüyoruz. Çok partili hayatta 1950 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri bugüne kadar 14 defa tekrarlanmıştır. 15'inci belediye başkanlığı seçimini yine demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştireceğiz.

AK Parti'nin iktidara gelmesi, 28 Şubat post-modern darbesinin ardından böyle bir milli irade şahlanışı olarak vuku bulmuştur. 21 yıl boyunca vesayetin türlü baskılarına, terör örgütü saldırılarına, darbe girişimlerine, emparyalistlerin sinsi oyunlarına rağmen milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuk.

"MESELE EN ÇOK BELEDİYE BAŞKANLIĞINI KAZANMAK DEĞİL"

Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçiminde mesele en çok belediye başkanlığını kazanmak değil. 31 Mart'ta elde edeceğimiz netice, ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefinde bize güç, destek, kuvvet verecektir. Biz ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza 30 yıl önce belediyelerde başlamış bir kadroyuz. 2023 hedefleriyle, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkenin geleceğini inşa ettik. Evlatlarımıza büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye hedeflerimize çelme takması için kimseye malzeme vermemeliyiz. İçeride ve dışarıda Türkiye'nin tökezlemesini; siyasi ve ekonomik olarak zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Asıl hedef Türkiye'dir. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımları atmakla, bu sinsi niyetleri de boşa çıkarmış olacağız. Sözümüzü rakiplerimize, yarıştığımız parti ve adaylara değil doğrudan milletimize söylüyoruz.

"31 MART'A KADAR KÜSKÜNÜ BARIŞTIRACAĞIZ, SEVMEYENİ SEVDİRECEĞİZ"

Bugün burada size 14 Mayıs seçim beyannamemizi paylaşırken, çalışma tarzımızı hatırlatmak istiyorum. 31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz. Her eve, her işyerine gireceğiz. Kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız, kararsızları ikna edeceğiz, hiç kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Seçim gününe kadar her anı değerlendirmenizi, seçim günü sandığı da sahiplenmenizi istiyorum.

SEÇİM SLOGANI: TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN GERÇEK BELEDİYECİLİK

AK Parti olarak mahalli seçimlerdeki ilk sınavımızı 'AK eller AK iller yerel kalkınma başlıyor' diyerek 2004'te vermiştik. Ardından 2009'da 'Her şey Türkiye için işimiz hizmet gücümüz millet' sloganıyla şehirlerin hizmetine talip olmuştuk. 2014 yılında 'Daima millet daima hizmet, millet eğilmez Türkiye yenilmez' mesajıyla vatandaşlarımızın huzuruna çıkmıştık. Son mahalli seçimlerin yapıldığı 2019 yılında 'Memleket işi gönül işi' diyerek sandığa koşmuştuk. 31 Mart 2024 seçimlerine ise 'Gerçek belediyecilik hazırız, kararlıyız' diyerek gidiyoruz.

SEÇİM BEYANNAMESİ 8 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Seçim beyannamemizin başlığını 'Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik' olarak belirledik. Beyannamemiz 8 bölümden oluşuyor. Her bir ana başlığın altında o alana ilişkin yaklaşımlarımızı ve tüm belediyelerimizin uygulayabileceği program çerçevelerini içeren alt başlıklar yer alıyor. AK Parti'nin bir markaya dönüşen belediyecilik birikiminin özeti, yeni dönemin bir belgesi mahiyetindedir. AK Parti belediyecilikte de kendi kendiyle yarışmaktadır.

Belediye yönetimlerini bizden devralanların, şehirlere 5 yıl kaybettirme dışında bir şeyleri olmadığını milletimiz yaşayarak gördü. Seçim kampanyamızın merkezine 'gerçek belediyecilik' sözümüzü yerleştirdik. Amacımız şehirlerimizi ve insanlarımızı bu şov ve ajans belediyeciliği ilizyonundan kurtarmaktır.

Birilerinin 'engellendik' edebiyatı yapmalarına bakmayın. Bunlar AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını alıyorlar. Bunların tamamı sorumluluktan kaçmaktan ibarettir. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, hangi kritere göre tahsisat yapılıyorsa bunlar için de geçerlidir. Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. Finans yönetimini başaran bir belediye başkanının kaybı söz konusu değildir.

"1,5 MİLYAR DOLAR İLE DEVRETTİK, İBB'NİN ŞİMDİ 3 MİLYAR DOLAR BORCU VAR"

İBB'yi aldığım zaman bizim borcumuz 2,5 milyar dolardı. Devrederken 1,5 milyar dolar ile devrettik. Şimdi 3 milyar dolar İBB'nin borcu var. Bunların tek derdi, kendi beceriksizliklerini örtmek, kaynağı başka amaçlara kullandığı gerçeğini gözlerden kaçırmaktır."

BEYANNAMEDE YER ALAN 8 ANA MADDE:

AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Dirençli Şehirler Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik Kültür Üreten Şehirler Hizmet ve Eser Belediyeciliği

"AFETE DAYANIKLI YERLEŞİM YERLERİ KURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Yepyeni bir vizyonla milletimizin huzurundayız. Belediyecilik tecrübemize dayalı yenilikçi yaklaşımları Türkiye Yüzyılı şehirleriyle taçlandırmak istiyoruz. yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerimiz şunlar oluşturacak:

Afetlere dayanıklı dirençli yerleşim yerleri kuracağız,

Şehirlerimizi iklim değişikliğine uygun hale getireceğiz,

Dijital teknolojilere uyumlu hale getireceğiz,

Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlara karşı duyarlı, kapsayıcı sosyal belediyecilik hizmetleri geliştireceğiz,

Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla yerel yönetimleri destekleyeceğiz,

Kültüre sahip çıkan projeler yürüteceğiz,

Yeşil kalkınma, sıfır atığı benimseyen belediye yönetimlerinin yanında olacağız,

Çocuklarımıza temiz şehirler bırakacağız,

İnsanların doğup büyüdükleri yerlerde kalmalarını teşvik edeceğiz.

13 MADDEDE AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ VİZYONU

"Gerçek belediyeciliğin 13 temel ilkesi vardır" diyen Erdoğan, "AK Parti Belediyeciliği" vizyonunu şu ilkeler üzerinden özetledi:

Demokrasiyi ve kalkınmayı yerelden başlatan, Reformlar yoluyla yerel yönetimlerin idari ve mali kapasitelerini güçlendiren, İnsan öncelikli, hizmet odaklı anlayışı tahkim eden, Şehirlerin gecekondudan altyapıya, ulaşımdan imara kadar birikmiş sorunlarını gündeme alan ve çözüme kavuşturan, Eser ve hizmet siyasetinde yüksek standartları yakalayan, Altyapı ve üstyapı projelerini şehirlere kazandıran, insanların yaşam kalitesini ve memnuniyetini yükselten, Kent estetiğini önceleyen, şehirlerin özgün mimarisini ve kimliğini koruyan, Katılımcılığı, kapsayıcılığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği güçlendiren, Gönül belediyeciliğini hakim kılan, Şehirlerin tarihi mirasını koruyarak geleneği geleceğe taşıyan, İnsanların dertleriyle dertlenen, sosyal belediyecilikte yenilikçi uygulamalara imza atan ve toplumun tüm kesimlerine dokunan, Kültür belediyeciliğinde değer üreten, Yenilikçi ve öncü "AK Parti Belediyeciliği"ni markalaştıran.

"ÇÖZÜM ADRESİ YİNE BİZİZ"

Programın son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlere yer verdi: "Milletimiz bize Cumhurbaşkanlığı ve Meclis'i yönetme, belediyelerde sorumluluk verirken böyle bir misyon yüklüyor. Bugün de milletimize layık olmak, beklentileri hayata geçirmek için çalışmaktan şeref duyuyoruz. Odağımızın merkezini ileriye taşıyarak yolumuza devam edeceğiz. Güven ve istikrar abidesi bir ülke olarak yoluna devam etmek öyle kolay değildir. Her alanda çözmemiz gereken sorunlar, sıkıntılar mevcut. Ülkemizi bugünkü gücüne getiren yönetim olarak çözüm adresi yine biziz.

"MUHATTABIMIZ DOĞRUDAN MİLLETİMİZDİR"

Cumhur İttifakı dışındaki partilerin böyle bir gündemi zaten yok. Türkiye günübirlik siyaset, polemik üzerine kurulu gündemlerin bedelini geri kalmışlık, ihmal edilmişlik olarak uzun yıllar ödemiştir. Ülkemizde hala eski Türkiye'nin hastalıklarını canlandırmak, kısır döngüye hapsetmek isteyen bir zihniyet var. Adeta ülkeyi paçalarından aşağı çekmeye çalışıyor. Vaktimizi ve enerjimizi sadece hedeflerimize doğru yürümek için kullanıyoruz. Yalan, iftira, çarpıtma ve algı oyunları üzerine bina ettikleri kampanyalarla üzerimize gelenlere meydanı terk etmiyoruz. Muhatabımız doğrudan milletimizdir. Bizim siyaset anlayışımız budur."