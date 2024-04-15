AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki

Gittiği Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, hem sosyal medyada hem de AK Parti içerisinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Dün yaptığı açıklamayla kamuoyundan özür dileyen ancak olayın büyütülme nedenini Antalya'daki teleferik faciasının unutturulma çabasına bağlayan Bursalı'ya bugün bir tepki de AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan geldi.

Miroğlu, Bursalı'ya tepki gösterdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir milletvekilinin halka karşı sorumluluğu bir yasama yılıyla sınırlı değildir. Milletvekilinin ülkesine karşı ahlaki ve vicdani sorumluluğu bana kalırsa ölünceye kadar devam eder. Yasama yılı bittiğinde bugün artık özgürlüğüme kavuştum diye düşünen milletvekili, o makama hiç inanmamış demektir. Ve ülkemizin içine sürüklendiği vasatlık -vekil olduğunun bilinciyle hareket eden vekillerimizi tenzih ederim- son yıllarda geldi, TBMM seçimlerini de vurdu.

"Milletvekilliği itibar satın almanın mümkün hale geldiği bir alana dönüştü"

Liyakat, siyasi temsil gibi vasıflar rafa kaldırıldı. Milletvekilliği çeşitli karmaşık ilişkilerden 'aklanmak' ve 'netameli bir geçmişi silmek ve itibar satın almanın mümkün hale geldiği bir alana dönüştü. Manzarayı umumiyeye bakan herkesin, rahatlıkla 'bu iş demek bu kadar ucuz ' diyebileceği bir alan! Oysa ilk meclisin kuruluşundan başlayarak meclisimize giren vekillerimizin her biri roman olabilecek kadar güçlü hayat hikayelerine bakarsanız, gerilemenin ve düşüşün ne boyutlarda olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz.

Devir, kabul edelim ki, o makama inanmadan oturmayı, o makamı her kapıyı açacak bir maymuncuk olarak kullanmayı amaçlayanların ve başkaları tarafından o makama oturtulmayı her nasılsa rahatlıkla başaranların devridir artık. Milletvekilliği hiçbir meslek grubuyla eşdeğer değildir. Adı üstünde milletin vekili!

"İnsanlar bunu mesele eder"

Venezuelalı bir turistin İstanbul'da Nusret'te et yemesini sorun etmez kimse, haber değeri bile olmaz ama halkı yoksulluktan ülkesini terk ederken Venezuela Devlet Başkanı Maduro (üstelik sosyalist!) İstanbul'da Nusret'te görülürse bunu mesele eder insanlar. (Nitekim öyle de oldu, hatırlayın.)

Türkiye'de de bunca yoksulluk varken ve her iki vekilin partisi son seçimde yerelde iktidarı kaybetmekle kalmamış bir de 'kan ve ruh kaybettiği' liderinin dilinden ifade edilmişken, partiye oy veren ve üye olan milyonlarca insan nefesini tutmuş ne olacak diye beklerken, böyle bir süreçte gerçekleşen Monaco ve Maldivler tatiline de yurt içindekilere de bakarlar insanlar ve sorgularlar her bakımdan!

"Mesele, durumun milletin vekili olmanıza yakıştırılamaması"

Sizin çıktığınız tatilde faturayı ödeyecek zenginlikte olmanız değildir mesele, milletin vekili olmanıza durumun yakıştırılamamasıdır. Milletvekili seçilmişseniz özel hayatınız, ve başka vasıflarınızla kamuoyunun önünde yaşamayı kabullenmişsiniz demektir. Milletvekili bir sosyal medya fenomeni gibi davranamaz. Malumunuz, kişinin kendini 'ifşa etmesi" sosyal medyanın insanı adeta mecbur kıldığı bir 'merak ve hoşlanma' alanına dönüştü.

Son iki hadisede de bu ifşa tutkusunun yol açtığı zarar- ziyanı hep beraber yaşamış olduk ve en büyük zararı da bu vekillerimiz ve partileri görmüş oldu ki unutulacak gibi de değil hadise. Milletvekili sevincini, acısını, insanlığın ortak değerlerini hatırlatmaya hizmet edecekse özel hayatına ilişkin anları ve zamanları da paylaşır elbette, gerisi ona kalır, ama 'ifşa etmez'."

AK PARTİ'DEN GELEN DİĞER TEPKİLER

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner de AKP'li Orhan Miroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak Bursalı'ya tepki gösteren isimlerden oldu. Mehmet Metiner paylaşımında "Daha nelere şahit olacağız. En çürümüş kurumların başında ahbap-çavuş-talimat ilişkisiyle yürüyen medya geliyor. O yüzden yeni bir medya düzeni şart dediğimde o birileri hop oturup hop kalkıyor" ifadelerini kullandı.

AKP Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bursalı'ya tepki gösterdi. Özel, paylaşımında, "Hem halktan sokaktan kopuk hem de yediğini gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz…" dedi.

Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasına en sert tepki de AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci'den geldi. Birinci, Bursalı'nın paylaşımı hakkında "Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter!" mesajı paylaştı.