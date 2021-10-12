Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(Fırat Kalkanı şehitleri) Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımlamıştır. - Haberler
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Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Fırat Kalkanı şehitleri) Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımlamıştır.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli:

Son dakika habere göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Fırat Kalkanı şehitleri) Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımlamıştır.

FIRAT, MALATYA (İHA) - MHP Genel Başkanı Bahçeli: " ( Fırat Kalkanı şehitleri) Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımlamıştır. Ne var ki özne yoktur. Saldırıyı kimin yaptığına dair en ufak bir ibare görünmemektedir. Sayın Kılıçdaroğlu, 'onlar bize mi saldıracak' dediğin PKK/YPG'liler, şerefsizler vatan evlatlarının kanına girmişlerdir. Korkma itiraf et. PKK'ya tek bir laf et. Kaygılanma bu seni sadece ve sadece insan yapar." - ANKARA

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Haber: Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(Fırat Kalkanı şehitleri) Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımlamıştır. - Haberler
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