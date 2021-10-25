Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hükümete geldikten sonra en çok önem verdiğimiz, emek harcadığımız konulardan biri Afrika ile ilişkileri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hükümete geldikten sonra en çok önem verdiğimiz, emek harcadığımız konulardan biri Afrika ile ilişkileri geliştirmekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Hükümete geldikten sonra en çok önem verdiğimiz, emek harcadığımız konulardan biri Afrika ile ilişkileri geliştirmekti." - ANKARA
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